Google veut que vous créiez votre propre site web de mèmes, vous pouvez donc déjà enregistrer un domaine .meme

Le domaine .meme est déjà disponible, voici comment l’obtenir.

.meme > .com

Les mèmes font partie intégrante de notre vie, car ils nous permettent non seulement de rire, mais aussi de nous exprimer ou de représenter des situations. Google le sait, c’est pourquoi il vous permet désormais de créer votre propre site web avec le domaine .meme. Nous vous expliquerons comment faire.

Comment créer un site web avec le domaine .meme

Tout d’abord, nous devons répondre à une question que se posent de nombreux utilisateurs. Créer un site web avec le domaine .meme ne signifie pas enregistrer un mème, ni consacrer la page à un mème que vous avez créé (bien que vous puissiez le faire). Utiliser ce domaine signifie simplement que au lieu de .com, .es ou .org, vous mettez .meme. C’est un geste simple qui attire beaucoup l’attention, ce qui peut être une bonne idée pour les créateurs qui veulent susciter la curiosité des internautes.

Pour créer un site web avec le domaine .meme, vous devez accéder au lien situé sous ce paragraphe. En cliquant dessus, vous serez redirigé vers un site web de Google où vous verrez une barre de recherche dans le coin supérieur gauche de l’écran. Vous devrez y entrer le nom de votre site web, afin que celui-ci ajoute automatiquement le domaine. Par exemple, entrez « ladivemaisdroleaudumonde ».

Partagez votre .meme

En le faisant, Google complétera le nom avec le domaine .meme, en vous indiquant s’il est disponible. Dans le cas positif, il vous dira qu’il est disponible (is available), comme indiqué sur l’image ci-dessous. Ensuite, il affichera différentes entreprises qui vous permettront d’enregistrer et de gérer votre site web. En d’autres termes, Google vérifie la disponibilité et vous met en contact avec celui qui peut l’enregistrer.

Il existe déjà plusieurs sites enregistrés, nous vous recommandons donc de vous dépêcher pour enregistrer le vôtre. Pour inciter les créateurs, Google met en avant 9 sites utilisant ce domaine, certains des plus connus et mythiques d’Internet, tels que Know Your Meme (knowyour.meme) ou Nyan Cat (nyancat.meme). Voici les sélectionnés :

