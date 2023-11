Apple Music Replay 2023 : découvrez les chansons et les artistes les plus écoutés cette année

La liste Replay 2023 avec les chansons que vous avez le plus écoutées cette année est maintenant disponible.

Apple Music Replay 2023 est maintenant disponible

Le Apple Music Replay 2023 est maintenant une réalité et est disponible pour tous les abonnés de la plateforme de streaming musical d’Apple. Une compilation dans laquelle vous pourrez découvrir les chansons que vous avez le plus écoutées, ainsi que les albums et les artistes. Tout cela à travers un carrousel au format d’histoires.

Nous allons maintenant vous expliquer comment accéder à l’Apple Music Replay 2023 afin que vous puissiez découvrir les chansons que vous avez le plus écoutées et télécharger la liste complète pour pouvoir les réécouter. Sans aucun doute, la réponse d’Apple pour concurrencer le Wrapped de Spotify qui est également en préparation et sera bientôt lancé.

Comment voir l’Apple Music Replay 2023 ?

Une des grandes différences entre l’Apple Music Replay et le Spotify Wrapped est qu’il ne s’agit pas d’une expérience intégrée dans l’application. Pour accéder au Replay 2023 d’Apple, vous devez le faire via la page web officielle. Une fois connecté, vous pourrez en profiter. Toutefois, il est également possible d’accéder au site web via l’application Musique.

La liste de vos chansons les plus écoutées de l’année peut être trouvée dans la section principale de l’application Musique en bas de la page, mais vous pouvez également voir l’ensemble du Replay 2023 où apparaissent les chansons, les albums et les artistes les plus écoutés, ainsi que le nombre de minutes d’écoute d’Apple Music pendant l’année, etc.

La liste des chansons de l’Replay 2023 d’Apple Music est en préparation depuis le début de l’année tous les dimanches afin de rester à jour et être en accord avec l’actualité. Ainsi, les chansons qui y figurent sont classées par nombre de lectures. Enfin, vous pouvez également retrouver les listes des années précédentes dans la section « Pour vous » d’Apple Music, une façon de vous rappeler les chansons que vous avez le plus écoutées au fil des ans.

