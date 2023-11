Au revoir à Exynos? Malgré les rumeurs, Samsung dément le fait de changer le nom de son processeur

Dream Chip n’existe pas et n’a jamais existé. Exynos est le nom présent et futur pour Samsung.

Samsung Exynos a été le processeur qui a alimenté des centaines de millions de téléphones de l’entreprise pendant de nombreuses années

Samsung Exynos, le processeur bien connu qui a alimenté d’innombrables modèles de la société sud-coréenne, a été au cœur des rumeurs ces derniers jours, suggérant que le nom Exynos serait changé en Dream Chip. Cependant, pour dissiper les rumeurs, Samsung a confirmé qu’elle n’a pas l’intention de modifier le branding de sa célèbre gamme de processeurs, et donc, sans aucun doute, cette entreprise de puces restera la même qu’auparavant.

La confusion avec le « Dream Chip »

Toute cette confusion autour du possible changement de nom de Samsung Exynos vient du nom de code utilisé en interne pour la nouvelle version du processeur haut de gamme de Samsung. Le nom utilisé est Dream Chip, ce qui a suscité une grande confusion avec des initiés affirmant que le nouveau nom d’Exynos serait Dream Chip. Cependant, Samsung a réfuté ces rumeurs en démentant que le nom Exynos allait disparaître de ses processeurs.

On ne sait jamais ce que Samsung prévoit à l’avenir, mais pour l’instant, Samsung met fin aux rumeurs selon lesquelles elle changerait le nom de ses Exynos, même si ce processeur n’est pas apprécié par beaucoup. Les plans de Samsung peuvent toujours changer, mais une chose est claire : le Samsung Exynos portera actuellement ce nom.

La « mauvaise réputation » d’Exynos dans les téléphones haut de gamme

Ceux qui ont suivi de près les informations concernant les Samsung Exynos ces dernières années savent que, étant donné qu’ils ne sont pas supérieurs aux processeurs Snapdragon haut de gamme chaque année (bien qu’ils soient souvent très proches), ce processeur est souvent mal considéré par de nombreux experts qui souhaitent que les versions internationales des téléphones Samsung les plus haut de gamme soient équipées de processeurs Snapdragon.

En réalité, il a été salué que le Samsung Galaxy S23 Ultra soit équipé du Snapdragon 8 de 2e génération, et il est regardé avec méfiance la possibilité que la gamme S24 de l’année prochaine puisse à nouveau être équipée d’un processeur Exynos. Mais il est important de mentionner que, bien qu’il ne soit généralement pas le processeur le plus puissant du marché, il dispose d’une puissance enviable et est généralement plus économe en énergie que son principal concurrent, et ce n’est donc pas un processeur aussi mauvais qu’on pourrait le penser. C’est pourquoi le rebranding, avant d’être démenti, a trouvé sa place dans de nombreuses théories et rumeurs.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :