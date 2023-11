Bonnes nouvelles pour le Redmi 12C : le déploiement officiel de la mise à jour vers MIUI 14 basé sur Android 13 a déjà commencé

Comme nous l’avons déjà mentionné auparavant, de nombreux appareils Xiaomi sont lancés sur le marché avec des versions antérieures d’Android et de MIUI à celles qui devraient leur correspondre. Le Redmi 12C était l’un de ces modèles qui ont été lancés avec MIUI 13 et Android 12, mais heureusement, sa mise à jour vers MIUI 14 et Android 13 est enfin une réalité.

Nous en avons pris connaissance grâce à l’équipe de MIUIes, qui a confirmé que cette mise à jour a commencé à être déployée il y a un peu plus d’une semaine. Ainsi, la plupart des Redmi 12C devraient déjà avoir été mis à jour, et sinon, cela se fera plus tôt que tard.

Une dose de MIUI 14 et d’Android 13 pour l’un des téléphones les plus vendus de Xiaomi

Dans ce cas, le Redmi 12C a commencé à être mis à jour avec la version V14.0.7.0.TCVEUXM, qui est basée sur Android 13, ce qui est une excellente nouvelle pour cet appareil compte tenu de son prix initial. En réalité, vous pouvez l’installer via OTA sur votre téléphone, donc cela ne présente pas de difficulté majeure.





Grâce à cela, le Redmi 12C pourra profiter de nombreux avantages offerts par ce système, notamment en termes de performances et d’optimisation. De plus, les fonctions exclusives que l’on trouve sur les téléphones avec MIUI 14 et Android 13 pourront également être utilisées par les utilisateurs, leur offrant ainsi une expérience nettement supérieure à celle qu’ils avaient jusqu’à présent.

Par conséquent, si votre Redmi 12C n’a pas encore été mis à jour, notre recommandation est de télécharger cette version à partir du lien que nous avons laissé quelques lignes plus haut et de l’installer facilement. Les améliorations sont considérables, donc le smartphone devrait faire un bond important dans l’ensemble.

