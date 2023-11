Le Mexique sera le cadre d’un nouveau spin-off de The Boys

Superhéros géniaux.

The Boys changent de pays

The Boys est la poule aux œufs d’or d’Amazon et ils continueront à l’exploiter jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus rien donner, mais si les nouveaux contenus sont à la hauteur de la série originale ou même de Gen V, leur deuxième spin-off après l’anthologie animée The Boys présente: Diabolical, qu’ils soient les bienvenus.

C’est précisément cela que nous attendons de cette nouvelle série qui emmènerait les superhéros les plus dévergondés du monde jusqu’au Mexique, et là-bas, naturellement, ils parleraient espagnol avec un accent, ándale, ce qui est manifestement merveilleux.

Pour l’instant, ce n’est qu’une rumeur non confirmée officiellement, mais une rumeur avec autant de détails qu’il semble peu probable qu’elle ne soit pas vraie. Pour commencer, cette nouvelle itération se déroulerait dans la populeuse ville de Mexico, et serait produite par Sony Pictures Television et Amazon MGM Studios. Le Mexicain Gareth Dunnet-Alcocer, scénariste du récent Blue Beetle que nous pouvons déjà voir sur HBO Max ou d’autres comme Miss Bala et Contrapelo, serait chargé d’écrire cette nouvelle série née des bandes dessinées de Garth Ennis et Darick Robertson.

Le créateur original de l’adaptation de The Boys pour la télévision, Erik Kripke, assumerait les fonctions de production exécutive par le biais de Kripke Enterprises en collaboration avec Seth Rogen, Evan Goldberg et James Weaver de Point Grey Pictures, ainsi que Neal H. Moritz et Pavun Shetty d’Original Film. Les Mexicains Diego Luna et Gael García Bernal seraient également en pourparlers pour produire ce nouveau spin-off sous leur label La Corriente del Golfo.

The Boys

The Boys est une série de superhéros qui défie les conventions du genre en offrant une vision sombre et satirique du monde des super pouvoirs. Basée sur les bandes dessinées de Garth Ennis et Darick Robertson, l’histoire se déroule dans un univers où les superhéros sont traités comme des célébrités, mais en coulisses, ils sont égoïstes et corrompus. Un groupe de personnes, connues sous le nom de The Boys, se lance dans une mission pour révéler la vérité cachée derrière ces héros et arrêter leurs actions débridées.

