Voici le nouveau visage que Google Maps affichera dans votre voiture

Google renouvelle légèrement l’interface et le schéma de couleurs des cartes qui seront affichées dans son application Maps pour Android Auto.

Android Auto continue de recevoir des améliorations presque chaque semaine, maintenant avec une nouvelle interface pour son application Google Maps.

Google continue de penser aux voitures, et bien que l’Open Automotive Alliance et certaines entreprises telles que Volvo, Polestar ou Renault disposent déjà de leur version d’Android dans les systèmes d’info-divertissement, il semble que Mountain View ne va pas abandonner un Android Auto qui continue de recevoir des mises à jour pratiquement chaque semaine.

Après tout, nous en sommes déjà à la version 11 récente d’Android Auto, bien que toujours avec un journal des modifications pratiquement invisible et sans certaines des améliorations les plus importantes qui nous ont été promises, laissant de nombreuses nouveautés être directement prises en charge par des applications telles que Google Maps pour Android Auto.

Nous savons déjà ce qui arrivera dans nos véhicules, car Google met en place en toute transparence et du côté du serveur une nouveauté qui implique d’avoir une nouvelle interface dans Google Maps avec une palette de couleurs rafraîchie avec des tons plus froids, passant du vert à une couleur menthe et avec les routes maintenant peintes en gris.

Il s’agit d’une mise à jour qui s’étendra à toutes les applications de Google Maps lors de la navigation ou de la recherche de lieux sur la carte, ces palettes pouvant être utilisées non seulement dans la voiture mais aussi avec Android, iOS et l’application Web.

La nouvelle interface de Google Maps pour Android Auto, plus colorée et immersive, par rapport à l’ancienne.

Mais ce ne sont pas seulement les cartes, car l’interface modifie également ses tonalités pour s’adapter désormais aux nouveaux graphiques, présentant des changements de couleur pour les lignes de navigation, les cartes d’adresses et les textes.

Ce ne sera pas l’amélioration majeure que tout le monde attendait, mais au moins il semble que Google veut s’adapter aux changements de tendances avec un style plus immersif et utilisable.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :