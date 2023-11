Samsung est déjà en train de certifier le Galaxy S24 Ultra : voici tout ce que nous savons

La société de certification thaïlandaise NBTC a déjà publié son rapport d’acceptation pour le Galaxy S24 Ultra de Samsung, du moins pour les modèles avec le code SM-S928B/DS (version internationale, double SIM).

Une image dévoilée d’un prototype du Samsung Galaxy S24 Ultra.

Ils ont mieux réussi que quiconque dans le catalogue Android en lançant très tôt One UI 6 pour la plupart de leurs smartphones et tablettes de la galaxie, il est donc logique que la direction de Samsung ait déjà fixé son attention sur une autre présentation beaucoup plus importante qui se profile également à l’horizon, car tout indique clairement qu’en 2024, les hypothétiques Samsung Galaxy S24 seront considérablement en avance pour stimuler le marché.

Il n’y a encore rien d’officiel mais tout semble aller dans ce sens, alors nous pouvons continuer à dévoiler la photo d’un Galaxy S24 Ultra qui est déjà sur le point d’entrer dans sa phase de production massive, ou du moins c’est ce que prouvent les mouvements d’une Samsung qui a déjà certifié l’appareil partout dans le monde, le présentant à tous les organismes devant autoriser sa mise en vente dans les différents pays.

La première qui a été rendue publique, comme vous pouvez le voir car elle a déjà publié la documentation sur Internet, est la certification délivrée à Samsung par la Commission nationale de radiodiffusion et des télécommunications (NBTC) de Thaïlande, dont l’analyse a été réalisée sur le modèle avec le code SM-S928B/DS qui s’applique spécifiquement à la version internationale avec double SIM.

Évidemment, ce même modèle devrait arriver en Europe avec sa puce Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, son écran AMOLED de dernière génération et tout ce qu’on attend du téléphone portable le plus performant de Samsung pour l’année 2024.

Galaxy S24 Ultra: voici tout ce que l’on attend du meilleur de Samsung en 2024

Eh bien, en recueillant des informations, il semble que Samsung optera de nouveau pour la puce Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm avec son propre label ‘for Galaxy’ qui leur assure des performances légèrement supérieures. Cela sera évidemment soutenu par des mémoires de dernière génération, jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage non extensible.

En ce qui concerne son écran, il dispose d’un écran AMOLED LTPO de nouvelle génération avec une luminosité maximale de 2 500 nits en pic, une résolution WQHD+ 1 440p et un taux de rafraîchissement variable entre 1 et 120 hertz.

Le Galaxy S24 Ultra aura tout ce que l’on attend, mais sans aucun doute son atout majeur sera le design de continuité qui optera enfin pour des écrans entièrement plats, des écrans qui, d’ailleurs, n’auraient jamais dû disparaître… N’est-ce pas ?

La connectivité sera complète jusqu’au 5G avec double SIM, en plus du Wi-Fi, du Bluetooth, du NFC, du GPS assisté et de l’USB de type-C habituels, un connecteur qui pourra également charger sa batterie de 5 000 mAh avec une puissance de charge rapide allant jusqu’à 45 watts. Cette puissance diminuera jusqu’à 15 watts en sans fil, avec une charge inverse de 4,5 watts également.

Il disposera d’un lecteur d’empreintes digitales intégré, d’un son stéréo réglé par AKG et d’un système de photographie de haut vol, qui commence par un capteur frontal de 12 mégapixels et laisse place à l’arrière à un appareil photo principal de 200 MP, un capteur téléobjectif de type 3x et 10 mégapixels, une lentille ultra grand angle avec un capteur de 12 MP et, enfin, un autre capteur téléobjectif avec un zoom 5x et 50 mégapixels.

Tout cela dans un design de continuité qui éliminera les courbes et apportera un peu plus de symétrie à l’ensemble, avec des matériaux de très haute qualité (on parle de titane) et une certification IP68 pour assurer la durabilité.

Prix et lancement

Et en parlant de son arrivée, selon des sources en Asie, l’annonce aura lieu le mercredi 17 janvier mentionné précédemment, avec l’ouverture de la précommande immédiatement après l’annonce et une sortie officielle à partir du 30 janvier. Les prix ? Eh bien, ils sont inconnus, mais selon les informations qui ont dévoilé, ils devraient rester pratiquement inchangés par rapport aux modèles actuels lors de leur sortie sur le marché.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :