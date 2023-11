Copilot continue de conquérir des services : Microsoft annonce sa compatibilité avec Stream

Microsoft continue à donner un rôle de premier plan à Copilot dans ses mises à jour pour 2024

Copilot, l’IA de Microsoft, est l’un des grands atouts présents et futurs de Microsoft

Microsoft Copilot, l’Intelligence Artificielle qui est là pour rester, continue de proposer de nouvelles fonctionnalités pour les services de la société auxquels il peut apporter son support. La dernière en date concerne SharePoint et son service Stream, qui bénéficiera à partir de février 2024 du support de Copilot pour améliorer son fonctionnement avec de nouveaux outils.

Copilot à l’abordage de Stream

Comme Microsoft l’a annoncé dans sa feuille de route, Copilot, l’IA générative de l’entreprise, bénéficiera de la prise en charge du service Stream au sein de SharePoint à partir de février 2024. Grâce à cette future fonction de Stream, Copilot sera capable de collecter des informations relatives à l’appel vidéo lui-même, et il pourra même résumer les informations mentionnées lors de cet appel ou de cette visioconférence de manière logique et efficace.

Il s’agit d’une fonctionnalité quelque peu similaire à celle déjà disponible avec Microsoft Teams, où en plus d’assister aux réunions grâce à Copilot, l’IA de Dall-E apporte également son support pour améliorer l’apparence de votre pièce ou de votre bureau lors des visioconférences. Cependant, il convient également de rappeler que, dans ce cas, il s’agit d’améliorations axées sur le package 365, car toutes les fonctionnalités de Copilot ne sont pas disponibles pour les utilisateurs gratuits.

Microsoft veut que vous l’utilisiez même sur Windows 10

La société a tellement confiance en Copilot qu’elle souhaite que tous ses utilisateurs puissent bénéficier des fonctionnalités que son IA peut offrir. C’est pourquoi, parmi de nombreuses autres annonces, Microsoft a affirmé ces dernières semaines qu’il y aurait également le support de Copilot pour les utilisateurs de Windows 10, un système d’exploitation qui, bien que la société cherche à le retirer, continue d’attirer des millions d’utilisateurs qui restent sceptiques à passer à Windows 11.

La confiance actuelle de Microsoft en son Intelligence Artificielle est totale, comme en témoigne la mise en œuvre dans de nombreux services. Il sera donc sans aucun doute intéressant de voir quel serait le rôle de Copilot dans la prochaine avancée de la famille de systèmes d’exploitation pour ordinateurs la plus répandue dans le monde, surtout avec les rumeurs de Windows 12 de plus en plus présentes.

