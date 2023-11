Les meilleures applications que vous pouvez télécharger sur votre téléphone portable, selon la plus grande communauté d’utilisateurs Android dans le monde

La plus grande communauté d’utilisateurs d’Android sur Internet a dressé une liste des meilleures applications téléchargeables sur Android.

Applications installées sur un smartphone Android / Image : AndroAall

Dans sa mission de trouver les meilleures applications pour Android, la plus grande communauté d’utilisateurs du système d’exploitation de Google dans le monde a dressé une nouvelle liste comprenant les applications les plus recommandées que l’on peut trouver sur le Google Play Store. Cette liste comprend des applications et des outils qui valent la peine d’être installés, car ils peuvent nous faciliter la vie dans de nombreuses occasions.

27 applications que vous devriez avoir sur votre téléphone, selon le subreddit /r/androidapps

La liste est composée d’environ XX applications, parmi lesquelles on peut trouver des utilitaires de toutes sortes. Des outils de personnalisation, des applications de productivité, des outils et bien plus encore. Ci-dessous, nous vous présentons la liste complète des applications recommandées, avec leur lien de téléchargement et une brève description de chaque application. Parmi les applications incluses, certaines sont très peu connues, tandis que d’autres vous sont peut-être déjà familières.

Hail : permet de masquer, désactiver ou suspendre les applications préinstallées sur l’appareil.

: permet de masquer, désactiver ou suspendre les applications préinstallées sur l’appareil. ADB⚡OTG : permet d’exécuter des commandes ADB via un périphérique connecté en OTG.

: permet d’exécuter des commandes ADB via un périphérique connecté en OTG. Shizuku : une application qui permet d’apporter des modifications à l’appareil sans avoir besoin de root. Nous l’avons autrefois choisie comme l’une de nos applications préférées pour Android.

: une application qui permet d’apporter des modifications à l’appareil sans avoir besoin de root. Nous l’avons autrefois choisie comme l’une de nos applications préférées pour Android. Termux : un émulateur du Terminal Android.

: un émulateur du Terminal Android. Newpipe : un client alternatif de l’application YouTube.

: un client alternatif de l’application YouTube. Squawker : un client de X (Twitter) tiers qui permet de consulter le réseau social sans avoir à se connecter ou à créer un compte.

: un client de X (Twitter) tiers qui permet de consulter le réseau social sans avoir à se connecter ou à créer un compte. MiXplorer : l’un des gestionnaires de fichiers les plus avancés, avec prise en charge de la lecture PDF, éditeur de texte, lecteur multimédia, etc.

: l’un des gestionnaires de fichiers les plus avancés, avec prise en charge de la lecture PDF, éditeur de texte, lecteur multimédia, etc. Droid-ify : un client F-Droid avec un design Material You.

: un client F-Droid avec un design Material You. Rethink DNS : un outil qui permet de débloquer l’accès à des sites web restreints par l’ISP.

: un outil qui permet de débloquer l’accès à des sites web restreints par l’ISP. QuickTiles : permet d’ajouter des raccourcis personnalisés au panneau de paramètres rapides d’Android.

: permet d’ajouter des raccourcis personnalisés au panneau de paramètres rapides d’Android. SD Maid 2 : un « nettoyeur » qui permet de supprimer les fichiers inutiles, de déplacer les applications installées sur la carte microSD, etc.

: un « nettoyeur » qui permet de supprimer les fichiers inutiles, de déplacer les applications installées sur la carte microSD, etc. Soul Browser : un navigateur léger pour Android axé sur la confidentialité.

: un navigateur léger pour Android axé sur la confidentialité. Universal Copy : un outil qui permet de copier du texte depuis n’importe quelle application, image ou document de manière simple.

: un outil qui permet de copier du texte depuis n’importe quelle application, image ou document de manière simple. URLCheck : vous permet de vérifier si une URL est sécurisée avant de l’ouvrir, en plus de supprimer les traqueurs avant de partager un lien.

: vous permet de vérifier si une URL est sécurisée avant de l’ouvrir, en plus de supprimer les traqueurs avant de partager un lien. App Finder : un moteur de recherche alternatif pour le Google Play Store, qui permet de trouver des applications et des jeux de manière plus précise.

: un moteur de recherche alternatif pour le Google Play Store, qui permet de trouver des applications et des jeux de manière plus précise. Google Maps : l’application de navigation et de cartographie de Google.

: l’application de navigation et de cartographie de Google. PowerAMP Pro : l’un des lecteurs de musique les plus avancés, avec prise en charge d’Android Auto, compatibilité avec des dizaines de formats de fichiers, etc.

: l’un des lecteurs de musique les plus avancés, avec prise en charge d’Android Auto, compatibilité avec des dizaines de formats de fichiers, etc. BitWarden : un gestionnaire de mots de passe gratuit et open source.

: un gestionnaire de mots de passe gratuit et open source. Nova Launcher : le lanceur alternatif le plus populaire pour Android, avec une version gratuite et une version payante.

: le lanceur alternatif le plus populaire pour Android, avec une version gratuite et une version payante. Tasker : l’outil d’automatisation des tâches le plus avancé pour Android. Vous pouvez en apprendre plus à son sujet dans notre guide complet sur Tasker.

: l’outil d’automatisation des tâches le plus avancé pour Android. Vous pouvez en apprendre plus à son sujet dans notre guide complet sur Tasker. Pocket Casts : l’une des meilleures applications pour écouter des podcasts. Multiplateforme, gratuite et, depuis quelques mois, open source.

: l’une des meilleures applications pour écouter des podcasts. Multiplateforme, gratuite et, depuis quelques mois, open source. Hermit : un outil qui permet de créer des applications légères à partir de pages web.

: un outil qui permet de créer des applications légères à partir de pages web. Web Video Cast : permet d’envoyer du contenu multimédia vers n’importe quel téléviseur, en ajoutant des options qui ne sont pas disponibles nativement avec la fonction « cast » d’Android.

: permet d’envoyer du contenu multimédia vers n’importe quel téléviseur, en ajoutant des options qui ne sont pas disponibles nativement avec la fonction « cast » d’Android. FolderSync : une application qui permet de synchroniser des dossiers locaux de stockage sur l’appareil avec des services de stockage en ligne tels que Google Drive, Dropbox, etc.

: une application qui permet de synchroniser des dossiers locaux de stockage sur l’appareil avec des services de stockage en ligne tels que Google Drive, Dropbox, etc. Obtainium : un outil pour vérifier s’il existe de nouvelles versions d’applications téléchargées à partir de boutiques alternatives à Google Play Store.

: un outil pour vérifier s’il existe de nouvelles versions d’applications téléchargées à partir de boutiques alternatives à Google Play Store. Seal : une application gratuite et open source avec un design Material You qui permet de télécharger des vidéos et de l’audio à partir de n’importe quelle source, que ce soit YouTube, Reddit ou tout autre site web pris en charge par yt-dlp.

: une application gratuite et open source avec un design Material You qui permet de télécharger des vidéos et de l’audio à partir de n’importe quelle source, que ce soit YouTube, Reddit ou tout autre site web pris en charge par yt-dlp. Telegram : l’application officielle du service de messagerie open source.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :