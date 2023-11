Les frères Duffer ont pleuré en écrivant la mort de ce personnage dans Stranger Things.

Et avec raison.

Un démochien. Mascotte

Tout d’abord : si tu n’as pas encore vu Stranger Things ou si tu n’as vu que la première saison, ne continue pas à lire, car c’est l’une des morts les plus douloureuses dans une série où, par ailleurs, il y a peut-être trop peu de passage, comme l’a déjà dénoncé, plus en guise de reproche, l’actrice Millie Bobby Brown.

Bien, avec l’avertissement fait, parlons maintenant de la tragique fin de Bob Newby, interprété par Sean Astin, également connu sous le nom de Sam, notre Sam (pour la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson), l’ancien petit ami de Joyce (Winona Ryder) lors de la première saison et qui est revenu dans la deuxième pour, au moins, démontrer son héroïsme et se racheter ainsi aux fans qui ne lui faisaient pas pleinement confiance. Même s’il n’a pas duré longtemps.

La mort de Bob

Lors de la Fan Expo à San Diego, Astin a révélé que non seulement les fans étaient dévastés par une scène remplie d’émotion mais aussi de violence, mais les frères Matt et Ross Duffer, créateurs et scénaristes d’une série qui en est encore à sa cinquième saison, n’ont pas pu retenir leurs larmes en écrivant simplement sa fin.

« Tu veux toujours faire partie de quelque chose d’épique et de grand, et tu sais, avec Stranger Things (le public crie Justice pour Bob), Bob méritait mieux, c’est ainsi, » commence l’acteur, qui se souvient de son ressenti en lisant le script. « Et Bob arrête de courir. Point final. C’est une phrase horrible à lire. Tu sais, les Duffers, j’étais genre ‘Est-ce que ça t’a fait mal de l’écrire ?’ Et il m’a dit : ‘Je pleurais, je pleurais en l’écrivant’. Et moi, je suis comme, bon, tu aurais pu mettre une virgule, ‘et il réalise que les chiens sont toujours derrière lui et donc, faisant preuve d’une grande sagesse et d’un grand jugement, il continue de se faufiler hors du bâtiment, refermant les portes derrière lui, piégeant les chiens pour toujours, prend la main de Joyce dans la sienne’. [MERCI ! Je viens d’improviser tout ça, mais ça a été très bien ».

