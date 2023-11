Grâce à Android 14, les applications peuvent savoir quand vous avez pris une capture d’écran

La nouvelle API Android 14 permet aux applications de détecter les captures d’écran, mais maintenant les utilisateurs recevront une notification lorsque cela se produira.

Le logo d’Android 14, dont le nom de code est Upside Down Cake

Grâce à une nouvelle API incluse dans Android 14, la dernière version du système d’exploitation de Google, les applications peuvent savoir quand vous avez pris une capture d’écran de manière plus sécurisée qu’auparavant, en évitant les solutions non officielles. Découvrons comment fonctionne cette nouveauté et quelles sont ses limitations.

Malgré le fait que Android 14 ne représente pas une grande révolution par rapport à Android 13, il apporte quelques nouveautés intéressantes, comme un générateur de fonds d’écran basé sur l’IA, une fonction de loupe intégrée et une évolution dans la conception de Material You. De plus, il offre des améliorations en termes de confidentialité et de sécurité, avec plus d’options pour gérer les autorisations des appareils, entre autres choses.

Voici comment fonctionne la détection des captures d’écran

Cependant, il y a aussi quelques nouveautés qui ne sont pas aussi visibles aux yeux de l’utilisateur, comme la nouvelle API de détection des captures d’écran introduite par Android 14 dans son système. Pour les développeurs, il s’agit d’une façon plus simple d’identifier les captures réalisées par les utilisateurs, et en tant qu’utilisateur, vous recevrez une notification vous informant que l’application a détecté la capture d’écran que vous venez de prendre.

Pour que cette fonction soit activée, l’application doit déclarer la permission d’installation « DETECT_SCREEN_CAPTURE », acceptée automatiquement lors de l’installation de l’application. De cette manière, les solutions alternatives et de légitimité douteuse utilisées précédemment, comme la vérification des modifications des fichiers système lorsqu’ils étaient en premier plan, sont également évitées.

Avec cette nouveauté, certaines applications d’achat utilisent la nouvelle API pour afficher un menu qui permet de partager facilement le lien vers ce produit. Voici quelques exemples montrant la notification « X a détecté cette capture d’écran », le premier provenant de Pay App et le second d’OTTO, une application d’achat allemande :

Dans le cas de Snapchat, cela leur sert à informer leurs utilisateurs qu’une autre personne a réalisé une capture d’écran de leur contenu, bien qu’il existe un astuce pour enregistrer des photos et vidéos de Snapchat sans qu’ils le sachent. En fin de compte, l’intérêt des messages éphémères de cette plateforme est qu’ils disparaissent une fois visionnés, et non pas qu’une personne puisse enregistrer une copie dans sa galerie.

Cependant, la nouvelle API n’est pas non plus totalement infaillible. Selon Google lui-même, elle ne détecte que les captures d’écran réalisées avec la combinaison de touches de l’appareil, qui dans la plupart des cas consiste à appuyer sur le bouton d’alimentation + le bouton de diminution du volume. Autrement dit, les captures réalisées via les commandes ADB passeront totalement inaperçues.

