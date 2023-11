Gladiator 2 reprendra bientôt son tournage.

Et cela se fera à Malte.

Une des scènes les plus emblématiques du premier film

Si vous faites partie de ceux qui attendent avec impatience Gladiator 2, félicitations, car son tournage reprendra pratiquement immédiatement après avoir été principalement suspendu en juillet en raison de la grève des acteurs d’Hollywood, qui a pris fin début novembre avec d’importantes mesures visant toutes à protéger cette profession. Et si vous ne faites pas partie de ceux-là, ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas seul, mais sachez que ça se fera quand même.

Le 4 décembre, soit le prochain lundi, Ridley Scott et son équipe reprendront l’action après plusieurs mois où, du moins dans le cas du réalisateur, ils n’ont pas vraiment été au repos. Pendant ce temps, le responsable d’Alien : le huitième passager ou du plus récent Napoléon, qui a connu un bon succès en salle, a monté environ 90 minutes de matériel final (ou pas, selon s’il coupe à nouveau pour le « Director’s Cut » inévitable).

Cela se fera à Malte, un pays où l’Empire romain a exercé une forte présence après s’en être emparé au IIIe siècle avant notre ère à la suite de la deuxième guerre punique, et qui comptera à nouveau sur la présence de Connie Nielsen et Derek Jacobi dans la distribution, qui sont apparus dans l’original de 2000 et reprendront maintenant leurs rôles.

Pourquoi Gladiator 2 ?

Une question que nous nous sommes tous posée, d’autant plus si l’on considère que Gladiator est un chef-d’œuvre et que nous avons peur qu’une suite ternisse sa bonne réputation (il y a de nombreux exemples en ce sens). Le cinéaste a d’abord été pragmatique en observant simplement que le premier film avait été incroyablement rentable, mais il y avait d’autres raisons.

Lors de son entretien avec The New Yorker, Scott a mentionné que, en décrivant le nouveau film, ses pensées se sont tournées vers l’immortalité. « Croyez-vous en l’immortalité ? », s’est-il demandé. « Je ne suis pas sûr », et il a fait référence à la scène emblématique du film original dans laquelle le personnage de Maximus connaît une sorte de vie après la mort dans un champ de blé. Cette scène semble l’avoir conduit à réfléchir à l’immortalité et à se demander s’il y croit, quelque chose que nous verrons certainement dans son nouveau film.

