Un joueur de Spider-Man 2 parvient à contourner les restrictions du patch et réussit à jouer en tant que Venom

Cet article contient des spoilers de l’histoire de Spider-Man 2 d’Insomniac.

Les joueurs de Marvel’s Spider-Man 2 ont découvert une autre faille qui leur permet de patrouiller dans les rues de la ville de New York en tant que Venom, mais cela implique certains risques, donc ceux qui souhaitent exploiter la faille doivent faire preuve de prudence.

Si vous n’êtes pas au courant de la carnage communautaire qui a eu lieu depuis le lancement de la suite d’Insomniac Games sur PlayStation 5 le mois dernier, alors vous devez savoir que certains joueurs dévoués ont cherché des moyens de jouer en tant que l’emblématique symbiote de Marvel. Ils y sont parvenus avant, mais Insomniac a rapidement corrigé l’exploit. Maintenant, quelqu’un a découvert une nouvelle façon de faire sortir le Protecteur Léthal de la zone limitée que les joueurs reçoivent vers le milieu de la campagne.

L’utilisateur Reddit UnderTheHood778 a partagé des images montrant qu’il contrôle Venom en sautant par-dessus et autour des gratte-ciels de la ville. Cette nouvelle version de l’erreur de Venom offre en réalité un peu plus que les exploits précédents, car elle permet aux joueurs d’utiliser les capacités du symbiote pour combattre le crime.

Cependant, la nouvelle erreur de Venom dans Marvel’s Spider-Man 2 est difficile à réaliser. En réalité, UnderTheHood778 explique que les aspirants à Venom doivent mettre leur jeu en pause pendant un moment spécifique de l’histoire.

Le glitch pour contrôler Venom peut entraîner la perte de la partie ou endommager votre console PlayStation 5

Le utilisateur Reddit indique que les joueurs doivent d’abord passer Marvel’s Spider-Man 2 en mode Fidélité, puis bloquer intentionnellement le jeu vers la fin du segment jouable de Venom de la campagne. Jouer en tant que Venom semble amusant, mais les joueurs doivent prendre en compte que cela provoque des erreurs intentionnelles, surtout lorsqu’ils débranchent manuellement leur PS5 allumée, ce qui pourrait endommager leur appareil et potentiellement annuler leur garantie. C’est un grand risque pour une récompense qui équivaut essentiellement à peu près à un bon moment, et c’est si vous avez la chance de le réaliser dès votre première tentative. Si vous êtes toujours intéressé par la possibilité de jouer en tant que Venom, vous pouvez regarder le jeu et le tutoriel complet de l’exploit sur la chaîne YouTubeur iVoltex.

Forcer Marvel’s Spider-Man 2 à vous permettre de jouer en tant que Venom peut causer quelques désagréments. Évidemment, ce n’est pas parfait (Venom n’est pas sûr de ce qu’il doit faire lorsqu’on lui demande d’interagir avec Yuri, par exemple), mais cela fonctionne mieux que prévu. Au moins, l’apparition de cette nouvelle exploitation attisera certainement le feu qui a conduit les joueurs à demander un jeu dérivé de Venom.

