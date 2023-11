Un aperçu de la Redmi Watch 4 avant sa présentation officielle: Xiaomi nous le montre

Demain sera une journée d’annonces chez Xiaomi. Nous verrons de nouveaux ordinateurs portables tels que le Redmi Book 16, le téléphone Redmi K60 dans toute sa splendeur officielle, ainsi que de nouvelles montres et écouteurs intelligents. Et c’est de cela dont nous allons parler.

Dans le domaine des wearables à bon prix et offrant de bonnes performances, Xiaomi se distingue certainement. Et à moins de 24 heures de la présentation de la nouvelle montre connectée, l’entreprise a dévoilé son apparence grâce à une image promotionnelle sur le réseau social chinois Weibo. Ainsi que celle de ses prochains écouteurs.

Redmi Watch 4

Encore une fois, avec un design très similaire à l’Apple Watch, le Redmi Watch 4 sera le premier smartwatch de la série Redmi à avoir un boîtier en aluminium, ce qui lui donnera un aspect plus haut de gamme. La montre connectée sera disponible dans une variété de styles de bracelet, allant du silicone à l’acier inoxydable milanais, en passant par le cuir et le tissu. La montre connectée offrira également un écran LTPS AMOLED de 1,97 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, le même que son récent Smart Band 8, et une luminosité maximale allant jusqu’à 600 nits.





Le Redmi Watch 4 prendra en charge plus de 100 modes sportifs, la surveillance de la fréquence cardiaque, du sommeil et de l’oxygène dans le sang, le paiement NFC, le contrôle de la musique et les notifications intelligentes. La smartwatch disposera également d’une batterie de 420 mAh, garantissant une autonomie de 14 jours en mode normal et 7 jours en mode intensif.

Redmi Buds 5 Pro

Un autre des prochains dispositifs portables de Xiaomi dont nous connaissons également l’apparence sont les Redmi Buds 5 Pro, les nouveaux écouteurs sans fil de Xiaomi, qui offriront une réduction active du bruit jusqu’à 52 dB. Équipés de haut-parleurs dynamiques avec des tweeters de 10 mm revêtus de céramique et des woofers de 11 mm plaqués en titane, les écouteurs auront également un design intra-auriculaire garantissant un ajustement confortable et sécurisé.





Les Redmi Buds 5 Pro seront également compatibles avec les commandes tactiles, le couplage rapide, la détection de port et le mode de transparence. Les écouteurs auront une batterie de 55 mAh, offrant une autonomie de 6 heures avec ANC activé et de 8 heures avec ANC désactivé. Le boîtier de charge aura une batterie de 500 mAh, permettant de recharger les écouteurs 4 fois supplémentaires. L’étui sera également compatible avec la charge sans fil Qi.

Source | Xiaomi Today

