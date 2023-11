Alien: Romulus. Nous pouvons maintenant l’intégrer chronologiquement

Presque comme un nouveau début.

Un alien

Les Prix Gotham sont des récompenses décernées chaque année aux réalisateurs indépendants américains à New York et qui, ces derniers temps, peut-être pour attirer davantage l’attention, ont été remplis de stars hollywoodiennes invitées. Parmi elles figure précisément Cailee Spaeny, l’héroïne de Priscilla, l’adaptation au cinéma par Sofia Coppola d’Elvis and Me, les mémoires écrites par Priscilla Beaulieu Presley publiées en 1985.

Mais Spaeny ne captera pas seulement notre attention dans une biographie qui est déjà sortie en salles au début de novembre, mais elle sera également l’héroïne d’Alien: Romulus, le prochain film sur les xénomorphes des Studios 20th Century qui a été tourné à Budapest entre mars et juillet de cette année 2023 et qui a toujours comme date de sortie août 2024.

Lorsqu’on lui a demandé par Variety, l’actrice n’a pas hésité à nous donner quelques détails intéressants, comme le fait que les xénomorphes reviendront à la vie grâce à l’équipe originale qui a créé les costumes et les animatroniques pour Aliens de James Cameron, le réalisateur qui explore actuellement la vie extraterrestre, mais cette fois avec Avatar 3, le prochain film de sa pentalogie singulière.

Quand se déroulera Alien: Romulus ?

Une des grandes questions que nous nous posions depuis l’annonce du film de Fede Álvarez, également réalisateur de Evil Dead et Don’t Breathe. « Cela se passe entre le premier film et le deuxième film« , dit Spaeny, qui se déclare fane du matériel original et des films d’action de l’époque. « J’adore regarder ces vieux films de science-fiction d’action des années 70 et 80. Je suis une grande admiratrice de cette propriété intellectuelle et de Sigourney Weaver. C’est légendaire de pouvoir en faire partie ».

Ce que nous savons jusqu’à présent sur Alien: Romulus

En plus de Spaeny, le casting comprend David Jonsson (Industry), Archie Renaux (Shadow and Bone), Isabela Merced (Rosalina), Spike Fearn (The Batman) et Aileen Wu (Far from Home). Fede Alvarez réalise le film à partir d’un scénario qu’il a écrit avec son fréquent collaborateur Rodo Sayagues. Ridley Scott, réalisateur du film original Alien et producteur et réalisateur de Prometheus et Alien: Covenant, ainsi que Michael Pruss (Boston Strangler), sont producteurs sous l’étiquette Scott Free, avec Brent O’ Connor (Bullet Train), Elizabeth Cantillon (Persuasion) et Tom Moran (The Donut King) en tant que producteurs exécutifs.

Dans ce neuvième volet de la saga populaire de films, un groupe de jeunes dans un monde lointain se retrouve confronté à la forme de vie la plus terrifiante de l’univers.

