Cette télé OLED marque son prix le plus bas dans l’histoire et inclut Google TV

Avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz et un système audio intégré de 70 W.

Cette « petite » smart TV de Philips avec la technologie OLED est incroyable pour le prix de cette offre.

Si vous recherchez une nouvelle télévision pour les fêtes de Noël, après le Black Friday, il y a de nombreuses offres qui se maintiennent cette semaine. C’est le cas du Philips OLED 7 de 48″ que vous pouvez obtenir aujourd’hui avec une remise de 450 euros sur Amazon. Son prix de sortie officiel était de 1299 euros et il est en vente pour une durée limitée à 849 euros.

Les téléviseurs OLED offrent les seuls noirs purs. Cela est dû au fait que leurs panneaux sont composés de pixels auto-émissifs qui peuvent s’éteindre complètement. Le panneau de cette télé OLED a été fabriqué, bien sûr, par LG. Chez PcComponentes, nous avons également la même offre, donc cela dépend de vous où l’acheter.

Achetez une télé OLED moins cher que ce que vous pensez

Plongez dans l’excellence visuelle et auditive avec le téléviseur OLED intelligent de Philips de 48 pouces. Découvrez un monde de divertissement enrichi par Google TV et des fonctionnalités novatrices qui vous transporteront dans une expérience cinématographique unique.

Le puissant processeur P5 AI de Philips optimise chaque détail de l’image, offrant une qualité visuelle exceptionnelle. Vous pourrez profiter d’images ultra nettes, dynamiques et pleines de vie qui vous plongeront dans vos contenus préférés. De plus, les technologies HDR10+, Dolby Vision et HLG améliorent la couleur, le contraste et la luminosité de manière stupéfiante.

Plongez dans un son incroyablement réaliste avec les 3 haut-parleurs intégrés de 70 W au total, comprenant un caisson de basses. La technologie AI Sound & EQ, Dolby Atmos, Bass Enhancement et Room Calibration garantissent une expérience auditive inégalée à ce prix, directement depuis votre canapé.

Accédez à vos applications préférées telles qu’Amazon Prime Video, Netflix et YouTube via Google TV. Contrôlez votre smart TV facilement en utilisant des commandes vocales via Alexa ou Google Assistant. Vous pouvez également contrôler vos autres appareils intelligents avec votre voix et la télécommande de cette télévision.

Découvrez un spectacle de lumières enveloppant avec la technologie Ambilight de Philips. Votre espace s’illuminera de manière dynamique pour compléter l’action à l’écran, créant une expérience visuelle unique et captivante.

Pour les amateurs de jeux vidéo, cette smart TV de Philips offre une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz via ses ports HDMI 2.1, ainsi que la compatibilité avec GeForce Now. Tout ce dont vous avez besoin pour une expérience de jeu fluide et immersive.

À l’arrière, elle dispose de 4 ports HDMI, 3 ports USB-A (dont un en version 3.0), une sortie audio numérique optique, 2 ports pour casque et une entrée Ethernet RJ45. Au niveau sans fil, elle dispose du WiFi 5 et du Bluetooth 5.0. Je vous recommande de l’accrocher au mur avec un support VESA de 300×300 mm, l’effet Ambilight sera encore plus surprenant.

