Le meilleur jeu de hackers du Play Store peut être téléchargé gratuitement pendant quelques heures

Si tu te dépêches, tu peux jouer à El Hacker Solitario, l’un des meilleurs jeux de piratage pour Android, totalement gratuit.

Si tu as toujours voulu te sentir comme un hacker, profite de cette super occasion et joue à El Hacker Solitario sans dépenser un sou.

La Google Play Store possède un catalogue vraiment vaste de jeux de toutes sortes de thèmes, gratuits et payants, et, de temps en temps, les développeurs de certains de ces derniers nous offrent leurs créations gratuitement pour un temps limité afin que nous puissions les essayer sans engagement.

Si tu aimes les jeux liés à l’informatique, aujourd’hui est ton jour de chance, car tu peux obtenir l’un des meilleurs jeux de piratage pour Android totalement gratuitement, bien que tu devras te dépêcher car cette offre ne sera valable que pendant quelques heures.

El Hacker Solitario est gratuit pour une durée limitée

Le jeu dont nous allons te parler aujourd’hui est El Hacker Solitario, un jeu de piratage qui compte déjà plus d’1 000 000 de téléchargements et qui obtient une note moyenne de 4,4 sur 5 sur la boutique Google basée sur un total de 16 000 évaluations d’utilisateurs.

El Hacker Solitario est un jeu en monde ouvert où tu pourras pénétrer tout ce que tu peux imaginer et pour cela tu disposeras d’une série d’outils spécialement conçus pour toi grâce auxquels tu pourras coordonner des attaques 100% réalistes contre ta cible.

De plus, chaque partie de ce jeu sera différente de la précédente et au fur et à mesure que tu joues, tu apprendras les différentes méthodes utilisées par les pirates informatiques modernes pour pirater leurs cibles. De plus, en jouant, tu finiras par maîtriser tous les vecteurs d’attaque, à la fois les plus courants et ceux que seuls les meilleurs cybercriminels et experts en sécurité connaissent.

El Hacker Solitario est un jeu vraiment divertissant, car entre chaque piratage, tu pourras profiter de mini-jeux addictifs qui te procureront des heures de divertissement.

Normalement, El Hacker Solitario coûte 1,64 euros, mais au cours des prochaines heures, il peut être tien totalement gratuitement. Ce jeu est compatible avec tous les appareils Android 6.0 et versions ultérieures et ne propose pas d’achats intégrés, donc tu n’auras pas à dépenser un seul euro pour profiter pleinement de ce jeu de piratage pour Android.

Google Play | El Hacker Solitario (Gratuit 1,64 euros

