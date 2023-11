Super offre pour le ReBlack Friday de Xiaomi : ce Redmi Note à 50% de réduction pendant seulement 48 heures

Il se peut que le Black Friday se soit terminé la semaine dernière et que le Cyber Monday se soit terminé il y a quelques heures. Mais il reste encore du temps jusqu’à Noël et les Rois pour acheter des cadeaux. Et au cours des prochaines 48 heures, Xiaomi France lancera son ReBlack Friday.

Déjà en cours, la super offre pour clôturer ce dernier mardi de novembre est également l’une des meilleures que nous ayons vues ces derniers jours. Parce qu’il n’est pas courant de voir un Redmi Note 11S de 6 Go + 128 Go d’espace à 50% de son prix habituel, passant de 299,99 euros à 149,99 euros.

Xiaomi Redmi Note 11S 5G Smartphone, MTK Dimensity 810, 33W Pro Fast Charging, 50MP AI Triple Camera, NFC, 6+128 Azul Estrella (Version ES)

* Certains prix peuvent avoir changé depuis la dernière révision

Le Xiaomi Redmi Note 11S à 50% de réduction

Le smartphone vous montre déjà son écran AMOLED DOtDisplay FHD+ de 6,43 », avec un bon rapport de contraste, la technologie Sunlight Display pour bien voir le panneau même sous le soleil, la caméra selfie perforée de 16 MP et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz.





Jetant un coup d’œil à l’intérieur du châssis, vous trouverez un processeur MediaTek Helio G96 à 8 cœurs, capable de vous permettre de jouer, de regarder du contenu et de faire du multitâche sans que les performances ne diminuent. Une puce alimentée par une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 33W, qui charge la batterie à 100% en 58 minutes.

Un téléphone avec de bonnes performances au prix d’une entrée de gamme

Et pour gérer les problèmes de surchauffe dus aux températures élevées de l’été qui pointe déjà le bout de son nez, le Redmi Note 11S intègre la technologie LiquidCool avec plusieurs couches de laminage en graphite et en cuivre pour une dissipation de chaleur et un refroidissement postérieur plus efficaces.





Et comme nous le disons à moitié prix, seulement 149,99 euros. Cependant, l’offre ne dure que 48 heures, à partir d’aujourd’hui mardi jusqu’à mercredi prochain à minuit.

