Final Fantasy 7 Rebirth aura un nouveau et révolutionnaire niveau de difficulté

Il ne reste plus beaucoup de temps avant l’arrivée de Final Fantasy VII Rebirth, et les vétérans de la saga peuvent célébrer une nouveauté unique qui arrive dans la saga. Dans Final Fantasy VII Remake, les joueurs peuvent choisir la difficulté « Facile » ou « Normale » au début d’une nouvelle partie, mais dans Rebirth, ils auront une nouvelle alternative.

La nouvelle livraison comporte une difficulté « Dynamique », qui, selon Square Enix, « s’adapte au niveau de compétence de chaque joueur ». Dans la difficulté dynamique, les ennemis se renforcent simultanément au joueur, il n’est plus possible de niveler rapidement pour essayer de vaincre les ennemis par la force brute. Si vous êtes plus fort, ils sont plus forts.

In Final Fantasy VII Rebirth, Easy difficulty allows you to focus on the story, while Normal provides a reasonable challenge.

In the newly added Dynamic difficulty, enemies grow stronger as your characters do—perfect for players who crave constant challenge. #FF7R pic.twitter.com/tpc1DU8Jcm

