Rapide, simple et sans rien installer: on peut savoir si le microphone de ton téléphone Xiaomi fonctionne correctement

Il arrive souvent que le matériel intégré à notre téléphone commence à dysfonctionner, et cela peut être dû à de nombreuses raisons différentes. C’est pourquoi il est important de vérifier que tout fonctionne correctement afin de ne pas avoir à recourir au service technique si cela n’est pas nécessaire et de tenter de le résoudre nous-mêmes.

L’un des éléments les plus susceptibles de tomber en panne est le microphone, car c’est un composant assez sensible qui peut être endommagé par un choc ou par un changement de configuration que nous effectuons sans nous en rendre compte. C’est pourquoi, dans cet article, nous vous montrons comment vérifier s’il fonctionne correctement ou non à l’aide d’un outil que vous n’aurez même pas besoin d’installer sur votre téléphone.

Comment vérifier que le microphone d’un téléphone Xiaomi fonctionne correctement sans rien installer

Dans ce cas, nous voulons vous parler d’un outil appelé MicTests. Il s’agit d’un site web qui intègre un test de microphone pour votre smartphone, quelle que soit la marque de celui-ci, et vous n’aurez pas besoin d’installer d’application ou autre, car tout se fait en ligne et sans consommer de mémoire interne du téléphone.

Cet outil est spécialement conçu pour que vous puissiez facilement vérifier si le microphone de votre smartphone est endommagé ou non, mais vous pouvez même vérifier son état sur tout autre périphérique que vous connectez à votre terminal via Bluetooth ou via le connecteur USB-C intégré, car il est capable de le reconnaître automatiquement.

Bien entendu, veuillez noter qu’il sera nécessaire d’autoriser l’accès au microphone du téléphone avant d’exécuter ce test. Il est donc important de vérifier dans les paramètres de votre téléphone que Google Chrome dispose de cette autorisation, sinon le test ne pourra pas s’exécuter correctement.

Une fois que tout est en ordre, vous pouvez cliquer sur l’option « Tester le microphone » et le service commencera à enregistrer un audio en utilisant le microphone que vous avez sélectionné précédemment. Une fois l’enregistrement terminé, vous pourrez écouter votre enregistrement et ainsi vérifier que tout fonctionne correctement et sans aucun problème matériel.

