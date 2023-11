Le scénariste de Loki écrira Avengers: The Kang Dinasty

Il a également écrit Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Michael Waldrow est en pleine activité

Disney et Marvel ne sont pas exactement au meilleur de leur forme ces derniers temps, notamment en ce qui concerne les sorties cinématographiques, car les séries sur Disney+ fonctionnent plutôt bien. C’est peut-être pour cette raison qu’ils se sont tournés vers Michael Waldron pour le prochain Avengers, responsable du scénario de Loki sur le service de vidéo à la demande de la Société de la Souris.

Le jeune scénariste de 36 ans était également le choix logique en partie parce qu’il est également chargé d’écrire Avengers: Secret Wars, la suite du film qui nous intéresse et que nous ne verrons pas avant le 7 mai 2027, juste un an après Avengers: The Kang Dynasty.

Mais Waldrow a à son actif bien plus de titres que ceux déjà mentionnés. Actif depuis 20214, sa carrière a été rapide et fulgurante. Stagiaire lors de la première saison de Rick et Morty, Waldrow a participé à la production de la sitcom Community lors de sa cinquième saison, juste avant d’écrire la série pour Starz, Heels, qui a été diffusée en 2021, et de produire la série ratée pour YouTube Good Game. Un peu plus tard, il a eu sa grande opportunité avec Loki, où il a agi en tant que scénariste et producteur de la série mettant en vedette Tom Hiddleston.

Le succès de la série lui a permis d’écrire l’un des épisodes les plus mémorables de la quatrième saison de Rick et Morty, connu ici sous le nom de Vieillir en beauté, bien qu’à ce moment-là, il était déjà également impliqué dans la production de la série animée pour adultes créée par Justin Roiland et Dan Harmon. Disney et Marvel ont continué à lui faire confiance, comme en témoigne le fait qu’ils l’aient choisi pour écrire le scénario de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

De quoi parlera Avengers: The Kang Dynasty ?

Avengers: The Kang Dynasty est un film qui fera partie de la Phase 6 de l’Univers Cinématographique Marvel. Bien que nous n’ayons pas encore de synopsis officiel, l’intrigue principale est claire : les Avengers devront faire face au plus puissant des méchants de la Phase 6 : Kang le Conquérant. Ce personnage, interprété par Jonathan Majors, a été introduit lors de la première saison de la série Loki et promet d’être le grand méchant de la Saga du Multivers.

