Le mythique Microsoft Paint évolue grâce à l’IA : maintenant il peut générer des images avec DALL-E 3

Microsoft Paint maintenant bénéficiera du support de DALL-E pour permettre aux utilisateurs de créer des images en quelques secondes

Le changement radical de Microsoft Paint est rendu possible grâce à l’intégration de l’IA générative d’images DALL-E.

Microsoft Paint avec IA, le nouvel objectif de l’entreprise de Redmond est de faire en sorte que son application de dessin offre des fonctionnalités d’Intelligence Artificielle. Le mouvement n’est pas surprenant compte tenu du fait que Microsoft a décidé de mettre tous les atouts de son côté en matière d’IA, allant jusqu’à offrir un poste de travail à Sam Altman après son licenciement d’OpenAI.

Ce n’est pas la première fois que Microsoft intègre l’IA dans l’une de ses applications ou services, la recherche avec IA de Bing étant le meilleur exemple de cela. Maintenant, l’une de ses applications les plus utilisées et les plus anciennes, Paint se met à jour avec l’intégration de DALL-E.

Paint se met à jour avec DALL-E intégré: maintenant vous pourrez peindre avec l’aide de l’IA

Le changement dans le fonctionnement de Paint est radical. Jusqu’à présent, créer n’importe quel type de dessin ou d’illustration dépendait entièrement des compétences de la personne derrière l’écran. DALL-E permettra à tous les utilisateurs de générer des images de n’importe quel type en une simple phrase.

Peut-on dire adieu à la peinture sur Paint ? En réalité, ce que Microsoft cherche, c’est que l’IA soit simplement une aide. En réalité, le nom de l’option qui permettra d’utiliser l’IA est « Cocreator », ce qui indique les intentions de l’entreprise de Redmond et vise à ce que les utilisateurs utilisent l’image générée par l’IA comme base.

L’image qui apparaîtra sur la toile de Paint grâce à DALL-E pourra être modifiée à l’aide de tous les outils offerts par l’application de Microsoft. Ce sera à l’utilisateur final de donner un sens à cette image, et bien sûr, de réfléchir à la manière d’utiliser l’IA.

La nouvelle version de Paint avec DALL-E intégré n’a pas encore été lancée, bien qu’elle soit attendue prochainement. Microsoft n’a pas voulu donner de date précise car elle est en cours de développement, mais grâce aux tests effectués par Windows Latest, il est possible de constater que les images résultant de l’utilisation de DALL-E sont très intéressantes.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :