EA a la formule pour créer l’immersion ultime dans les jeux vidéo du futur

Le futur des jeux vidéo va être grandement affecté par l’intelligence artificielle et certaines entreprises ont déjà commencé à prendre les devants.

Tout comme les jeux vidéo ont détrôné les jouets en tête des listes de Noël, désormais les jeux vidéo physiques ont été relégués au profit de la monnaie virtuelle et des abonnements à des jeux tels que PlayStation Plus, Xbox Game Pass et Nintendo Switch Online.

Selon GI.biz, l’Entertainment Software Association (ESA) a découvert que 72% des enfants américains âgés de 10 à 17 ans souhaitaient des produits liés aux jeux vidéo pour Noël, mais parmi eux, seule une petite partie souhaitait réellement des jeux physiques.

Les abonnements occupent la première place sur les lettres au Père Noël, avec 39% des enfants les souhaitant. Ensuite viennent les consoles, avec 38%; les accessoires, avec 32%; et la monnaie virtuelle, avec 29%. La moins populaire était l’option des jeux vidéo physiques, avec 22%.

Cependant, les produits liés aux jeux vidéo étaient les cadeaux de Noël les plus populaires, avec 72%, dépassant même l’argent et les cartes-cadeaux, avec 70%. Les vêtements et accessoires se sont placés à 66%, l’électronique et la technologie à 62%, les jouets et les jeux physiques à 38%, les billets et les expériences à 32%, les appareils d’art et d’artisanat à 28% et les livres à 26%.

Le format physique est en déclin

L’ESA fournit d’autres données dans son rapport, dans lequel plus de 500 enfants et plus de 500 adultes ont été interrogés. Concernant ces derniers, un tiers prévoyait d’acheter des jeux vidéo pour eux-mêmes ou pour d’autres personnes, et 57% des parents prévoyaient d’acheter des produits de jeux vidéo pour leurs enfants.

« Plus de 212 millions d’Américains jouent régulièrement à des jeux vidéo, il n’est donc pas surprenant que les jeux vidéo figurent en tête de liste des souhaits cette année », déclare Stanley Pierre-Louis, président et directeur général de l’ESA.

« Que ce soit une famille qui acquiert une nouvelle console, qui met à jour ses manettes et casques ou qui élargit sa bibliothèque avec de nouveaux jeux et packs d’extension, nous savons que les jeux vidéo sont un excellent outil pour que les familles jouent ensemble et se rapprochent pendant les fêtes de Noël et au-delà ».

Le passage au numérique ne sera pas forcément une surprise pour beaucoup, puisqu’il est estimé que les ventes numériques représentaient 90% des jeux vendus au Royaume-Unis en 2022. Des tendances similaires se produisent dans le monde entier, car la commodité des téléchargements numériques et du préchargement dépasse les disques physiques. Même des grands lancements tels que Baldur’s Gate 3 et Alan Wake 2 ont été exclusivement vendus sous forme numérique.

L’éditeur de Street Fighter et Resident Evil, Capcom, a également déclaré en 2020 que 80% de ses ventes étaient numériques, tandis que cette même année, Cyberpunk 2077 a été le plus grand lancement numérique de tous les temps.

