Xiaomi a dévoilé un lit électrique intelligent qui te sert également de canapé

Que Xiaomi ne veut pas, est déjà présent dans 90% des aspects quotidiens d’une personne chez elle, c’est un fait. En 2021, ils nous ont présenté un matelas intelligent avec son propre module d’IA, et en 2022 un matelas capable de réguler la température selon vos préférences. Nous sommes en 2023 et Xiaomi vient d’annoncer son premier lit intelligent, avec matelas et sommier.

Nous ne parlons plus seulement du matelas, mais d’un meuble complet qui comprend un sommier et qui est connecté au cloud Xiaomi, permettant de contrôler ses fonctions en donnant des ordres vocaux. Voici le Xiaomi 8H Find Smart Bed, le lit que beaucoup d’entre nous aimeraient avoir.

Xiaomi 8H Find Smart Bed, un lit électrique intelligent

Le Xiaomi 8H Find Smart Bed est un lit électrique qui repose sur une technologie de détection dans le cloud, qui permet de surveiller les données biométriques des utilisateurs et d’ajuster la position et la température du lit de manière optimale, en inclinant à la fois la surface du matelas et celle du sommier. Le lit a un design sans cadre, ce qui agrandit la surface et cache les pieds du lit.





Le bord du lit a une forme oblique, ce qui le rend fin, et sous le lit se trouve une bande lumineuse intelligente qui émet une lumière chaude et douce. Le lit intelligent 8H Find peut être contrôlé via trois modes :

À partir du téléphone portable avec l’application Mijia

Par la voix avec l’assistant Xiaoai (un assistant IA qui n’est pas sorti de Chine)

En utilisant sa propre télécommande.

Avec l’application, vous pouvez lever le dossier du lit le matin et l’ajuster automatiquement en variant l’inclinaison du dossier et des jambes dans une plage de 60° et 40°. Le lit intelligent propose également huit « modes confort » :

Antironflement

TV

Gravité zéro

Assistance

Lecture

Sports électroniques

Yoga

Mode avion

Trois types de matelas

Le lit est équipé d’un moteur intégré avec une poussée unique de 600 kg, et le bruit généré pendant son fonctionnement est inférieur à 45 dB, ce qui ne réveillera pas les voisins ni la maison elle-même. Le Xiaomi 8H Find Smart Bed est disponible avec trois types de matelas différents :

Un matelas en latex à ressorts de 20 cm d’épaisseur

Un matelas en coton MZ25 de 1 cm d’épaisseur

Un matelas en latex naturel Schcott de 15 cm d’épaisseur.

On VEUT en avoir un, combien ça coûte ?





Le Xiaomi 8H Find Smart Bed est actuellement disponible en Chine au prix de 2 799 yuans, soit environ 359 euros. Honnêtement, nous aimerions beaucoup que Xiaomi le lance en Europe – le prix est une aubaine si l’on considère ce que vous payez en France pour un sommier et un matelas normaux, sans mécanisme. Mais c’est vraiment compliqué.

Source : Xiaomi Today

