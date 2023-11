L’un des mobiles les plus vendus de Samsung est mis à jour vers Android 14 avec One UI 6

Les Samsung Galaxy A53 reçoivent désormais Android 14 avec la surcouche One UI 6

Android 14, la dernière version du système d’exploitation de Google, arrive sur les Galaxy A53

De plus en plus de téléphones Samsung disposent désormais d’Android 14 avec One UI 6 disponible en téléchargement, et aujourd’hui nous avons de bonnes nouvelles pour les utilisateurs de la marque, car un nouveau membre vient de rejoindre ce club exclusif. Il s’agit du Galaxy A53, l’une des stars du milieu de gamme de la société sud-coréenne.

Un total de 37 téléphones et tablettes sont sur la liste des appareils qui seront mis à jour vers Android 14 au cours des prochains mois. Bien que les appareils privilégiés devaient recevoir cette mise à jour à partir de décembre, il semble que les dates prévues dans le calendrier soient avancées, de sorte que tout le monde pourrait en profiter avant février 2024.

Par exemple, les Galaxy S21 peuvent déjà profiter d’Android 14 depuis quelques jours, alors qu’ils étaient supposés le faire à partir du mois de décembre, dans le premier lot. Maintenant, l’histoire se répète avec l’un des téléphones les plus vendus de Samsung, le Galaxy A53, qui était également prévu pour commencer la mise à jour dans quelques jours.

Android 14 avec One UI 6, déjà disponible sur les Galaxy A53

Selon une publication de SamMobile partagée il y a quelques heures, les utilisateurs du Royaume-Unis ont été les premiers à recevoir cette nouveauté sur leurs téléphones mobiles. Cependant, ils pensent que d’autres pays se joindront bientôt à l’arrivée d’Android 14, donc votre tour pourrait arriver à tout moment.

Apparemment, la mise à jour n’est actuellement disponible que pour les utilisateurs d’Android 13, la version précédente du système d’exploitation de Google. Si votre Samsung Galaxy A53 dispose déjà de One UI 6 basé sur Android 14, vous pouvez rechercher la mise à jour et l’installer manuellement en suivant ces étapes simples :

Accédez aux paramètres du téléphone.

Recherchez la section Mise à jour logicielle.

Appuyez sur le bouton Télécharger et installer.

Étant donné que c’est une mise à jour importante, avec une taille de téléchargement de 2,3 Go, il est préférable de ne pas utiliser vos données mobiles et de le faire lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi. La version du micrologiciel pour ce modèle est A536BXXU7DWK6 et elle est livrée avec le patch de sécurité de novembre 2023.

Si nous continuons sur cette lancée, même les téléphones qui étaient prévus pour recevoir Android 14 avec One UI 6 en dernier lieu le feront avant leur heure. Par exemple, les modèles Galaxy A13 et Galaxy M13, entre autres, qui en théorie ne pourront pas profiter de cette mise à jour avant le mois de février de l’année prochaine.

