Vois-tu du contenu pour adultes sur Plex ? Ta famille et tes amis le sauront bientôt

Plex vient de se mettre à jour avec l’un de ses plus grands changements ces dernières années : il dispose désormais d’un onglet social qui indique aux membres de votre famille et à vos amis ce que vous regardez, même s’il s’agit de contenu pour adultes.

Désactivez cette fonctionnalité de Plex si vous ne voulez pas que votre famille et vos amis sachent que vous regardez du contenu pour adultes sur la plateforme.

Plex a décidé de mettre à jour son application et d’intégrer de nouvelles fonctionnalités, dont la possibilité de savoir ce que les autres membres avec lesquels vous partagez le service regardent. Cela ne serait pas un problème s’il s’agissait d’une plateforme comme Netflix ou HBO Max, mais le fonctionnement de Plex rend cette implémentation mauvaise et c’est ce que signalent plusieurs utilisateurs.

Le contenu sur Plex est entièrement à la carte, ce sont les utilisateurs qui doivent télécharger des films, des séries, des documentaires, des clips vidéo et des courts métrages. Logiquement, cette possibilité de téléchargement de contenu peut également être utilisée pour charger des vidéos pour adultes dans le but de les avoir toujours à portée de main au cas où on en aurait besoin.

Votre famille et vos amis sauront ce que vous regardez sur Plex

La fonctionnalité qui a été intégrée s’appelle « Discover Together » et a pour objectif d’offrir à la fois à la famille et aux amis un aperçu de ce que vous regardez. Cette dimension sociale au sein de Plex semble être une étape logique pour le service, bien que cela n’ait pas été implémenté correctement et que les utilisateurs en paient le prix fort.

Parmi les différents messages que Plex a reçus, l’un d’eux se démarque particulièrement, dans lequel un utilisateur indique qu’il peut voir qu’un ami avec qui il partage le service a regardé une quantité considérable de pornographie. Cette information ne contribue absolument en rien à l’expérience de cet utilisateur lors de l’utilisation de Plex.

Pour aggraver les choses, « Discover Together » est activé par défaut sur tous les profils de Plex et envoie chaque semaine un e-mail à tous les membres de la famille ou amis faisant partie du service pour informer des contenus qui ont été consommés au cours de ces jours.

Comme il est logique, Plex permet de désactiver cette fonctionnalité et de garder les habitudes de consommation de contenu secrètes. Pour cela, il suffit d’accéder à la section de confidentialité et de sélectionner l’option « Privé » dans « Mon historique de lecture ». Cela garantira que tout ce que vous regardez sur Plex reste secret.

Il est probable que Plex revienne sur cette fonctionnalité, les forums officiels du service ainsi que le subreddit regorgent de messages exprimant leur mécontentement face à cette fonctionnalité. La réalité est que ajouter cet aspect social n’a pas beaucoup de sens sur les plateformes de contenu.

