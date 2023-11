La Chine construit le premier centre de données sous-marines au monde : aussi puissant que 6 millions de PC

Un centre sous-marin qui économise des quantités industrielles d’énergie grâce à son refroidissement naturel.

Le centre de données sous-marin de la Chine pose un nouveau précédent pour la construction de grandes infrastructures informatiques

La Chine ouvre de nouvelles perspectives technologiques. L’efficacité énergétique est l’un des défis à relever par l’humanité, et une partie de cet objectif se trouve dans le nouveau centre de données construit en Chine : il sera le premier du monde à être construit sous l’eau, aura une puissance équivalente à 6 millions d’ordinateurs et le refroidissement naturel de la mer réduira considérablement la consommation d’énergie qu’impliquerait un refroidissement standard.

Le premier centre de données sous-marin

Il s’agit d’un projet très ambitieux qui pourrait marquer à bien des égards l’avenir de la durabilité, grâce à son emplacement sous la mer. Aujourd’hui, les deux tiers de la Terre sont immergés dans l’eau, tandis que le prix des terrains est de plus en plus élevé face à la demande constante d’espace pour toutes sortes d’activités. Les médias chinois ont relayé cette nouvelle et ont largement couvert ce centre de données qui pourrait être une véritable révolution technologique.

Ce centre de données, construit sous la mer, aura un terrain de 68 000 mètres carrés, soit près de 7 hectares, et cet espace pourra accueillir jusqu’à 100 unités de stockage de 1 100 tonnes chacune. Chaque unité a une capacité de traitement équivalente à 60 000 ordinateurs, ce qui signifie qu’avec cent de ces dispositifs, ce centre sera capable de traiter le travail équivalent à 6 millions d’ordinateurs.

De plus, l’un des aspects les plus remarquables de ce centre de données réside dans le fait que le refroidissement naturel de l’eau lui permet de cesser de consommer jusqu’à 122 millions de kilowattheures, car il s’agit souvent de l’un des aspects qui consomme le plus d’énergie dans les serveurs mondiaux. Chaque unité de données a une durée de vie allant jusqu’à 25 ans, de sorte que ce nouveau centre a également une viabilité à long terme.

La force technologique de la Chine

L’image publique de la Chine a beaucoup changé ces dernières décennies. Autrefois considérée comme une économie émergente axée sur la fabrication pas cher, elle est aujourd’hui l’un des pays qui ouvre la voie dans divers secteurs technologiques en tant que puissance mondiale. En réalité, on s’attend à ce que la Chine prenne bientôt la tête de la course au développement de l’intelligence artificielle, et en conséquence, les entreprises planifient déjà leur avenir en tenant compte du fait que l’IA leur permettra de se passer de plus d’employés.

Aujourd’hui, la Chine devient le premier pays au monde à exploiter les espaces sous-marins pour créer des centres de données ultra efficaces et ayant un impact environnemental moindre qu’un centre de données de même qualité sur terre. En réalité, si le temps confirme le succès de ce projet, nous pourrions être face au premier de nombreux autres centres de données qui exploitent l’environnement naturel de la mer pour obtenir les résultats les plus satisfaisants avec la plus petite quantité d’énergie possible.

