Vous pouvez maintenant voir les premières photos prises avec les caméras du OnePlus 12

Le célèbre fuiteur Anvin vient de publier un article sur X dans lequel il partage les premières photos prises avec les appareils photo du nouveau flagship de OnePlus, le OnePlus 12.

Voici à quoi ressemble l’arrière de l’OnePlus 12 en couleur blanche

Étant donné que Xiaomi a récemment présenté ses nouveaux flagships, les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro qui arriveront sur le marché mondial début 2024 et que Samsung présentera les Galaxy S24 en janvier de l’année prochaine, tous les regards sont maintenant tournés vers le lancement du nouveau navire amiral de OnePlus, un OnePlus 12 qui arrivera sur le marché dans seulement une semaine, le 5 décembre prochain, et dont nous connaissons déjà le design grâce à des images officielles publiées par la marque elle-même.

Eh bien, une nouvelle fuite nous permet maintenant de voir en action l’une des caractéristiques les plus marquantes du nouveau flagship de OnePlus, car elle nous montre les premières photos prises avec les caméras de l’OnePlus 12.

Voici les premières photos prises avec les caméras de l’OnePlus 12

Le célèbre leaker Anvin (@ZionsAnvin sur X) a récemment publié un article sur le réseau social autrefois connu sous le nom de Twitter dans lequel il partage un total de 9 photos prises avec les caméras de l’OnePlus 12.

Ces photos, que nous vous laissons ci-dessous, ont été prises avec les trois caméras de l’OnePlus 12 signées par Hasselblad et, en réalité, dans la marge inférieure de chacune d’entre elles, vous pouvez voir quelques données techniques telles que le type d’objectif utilisé, l’ouverture focale utilisée et l’ISO.

Comme vous le savez déjà, le nouveau OnePlus 12 hérite du système photographique du OnePlus Open, le premier smartphone pliable de la marque chinoise, car il dispose d’un triple module de caméras arrière composé d’un capteur principal Sony LYT-808 de 50 mégapixels avec OIS (stabilisation optique de l’image) et une ouverture focale f/1.7, un capteur ultra grand-angle Sony IMX581 de 48 mégapixels avec une ouverture focale f/2.2 et un capteur OmniVision OV64B de 64 mégapixels avec un zoom optique 3x et une ouverture focale f/2.6, ainsi qu’une caméra selfie de 32 mégapixels avec une ouverture focale f/2.2.

En ce qui concerne les autres caractéristiques du OnePlus 12, nous savons déjà que le nouveau navire amiral de OnePlus sera équipé du nouveau Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, qui sera accompagné de plusieurs options de mémoire RAM pouvant atteindre 24 Go, et qu’il disposera d’une batterie de 5 400 mAh avec une charge ultra-rapide par câble de 100W et une charge rapide sans fil de 50W.



