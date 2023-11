Destiny 2: La Forme Finale est officiellement repoussée jusqu’en juin 2024

Après les rumeurs et rapports faisant état d’un retard de l’extension, Bungie a officiellement révélé que la prochaine extension de Destiny 2, La Forma Final, est retardée jusqu’au 4 juin 2024.

Dans un nouvel article de blog, le studio confirme retarder l’extension car il a besoin de « plus de temps pour devenir exactement ce que [Bungie] veut qu’elle soit« . L’extension était censée sortir le 27 février 2024.

The release date for The Final Shape has moved to Juin 4, 2024 to allow for an even bigger and bolder vision.

New content available is also in development, including Destiny 2: Into the Light, a two-month content update for all players starting in Avril.https://t.co/cNAG0j1dlV pic.twitter.com/zvEhfeCNut

— Destiny 2 (@DestinyTheGame) Novembre 27, 2023