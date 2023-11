La Xiaomi Smart Band 8 vient d’être mise à jour avec de nombreuses nouveautés : meilleure intégration avec iOS, résolution des erreurs et plus encore

Comme vous le savez déjà, la fantastique Xiaomi Smart Band 8 est déjà parmi nous depuis un certain temps, mais elle a été présentée en Chine il y a encore plus longtemps. Depuis lors, la marque l’a mise à jour plusieurs fois, améliorant ses performances et ses fonctionnalités, mais c’est encore un produit qui a une marge d’amélioration.

C’est précisément ce que pense Xiaomi, et c’est pourquoi elle vient de mettre à jour sa variante NFC en Chine, comme nous avons pu le savoir grâce à ITHome. Cette version reçoit de nombreuses améliorations en termes de fonctionnement et de fonctionnalités supplémentaires que nous n’avions pas jusqu’à présent et sera bientôt disponible dans le bracelet Global que nous pouvons acheter en France.

Voici toutes les nouveautés que reçoit la Xiaomi Smart Band 8 dans sa dernière mise à jour

Comme nous l’avons déjà dit, cette mise à jour a été déployée en premier lieu pour la variante NFC de la Xiaomi Smart Band 8 en Chine, mais il est très probable que nous verrons toutes ces nouveautés mises en œuvre d’ici quelques semaines dans les versions globales de ce bracelet intelligent.





Dans ce cas, nous parlons de la version 1.4.178 de son logiciel, et grâce à cela, nous pourrons profiter de nouvelles fonctionnalités telles que la pause et le démarrage automatique dans le sport du cyclisme, la prise en charge du widget de batterie sur les téléphones iOS et même la résolution de petits problèmes signalés par certains utilisateurs pendant leur utilisation.

Comme vous pouvez le voir, il y a eu de nombreuses nouveautés ajoutées à cette mise à jour, et il est prévu qu’elles soient mises en œuvre dans les variantes sans NFC de ce bracelet Xiaomi dans quelques semaines. Pour l’instant, il faut attendre, mais au moins nous savons que la marque continue de travailler sur un produit qui a été très bien accueilli par la majorité des utilisateurs de la marque asiatique.

