Tranquillité, NameDrop ne permet à personne de voler nos informations de contact

NameDrop est l’une des nouvelles fonctionnalités d’iOS 17

NameDrop est l’une des fonctionnalités phares d’iOS 17 et watchOS 10.1 qui permet aux utilisateurs d’envoyer facilement leur carte de visite en rapprochant simplement deux iPhone ou un Apple Watch et un iPhone. Cependant, récemment, cela a suscité une agitation car certains sites web et autorités doutent de sa confidentialité et sécurité pour les utilisateurs.

Les transferts NameDrop ne se produisent pas accidentellement

Ainsi que le rapporte MacRumors, plusieurs départements de police en Pennsylvanie, Oklahoma, Ohio et d’autres États ont partagé des informations inexactes sur cette nouvelle fonctionnalité qui permet l’échange rapide d’informations de contact, affirmant dans certains cas qu’il suffit de rapprocher deux appareils. Une information qui n’est pas tout à fait exacte.

Il est vrai que le transfert des informations de contact via NameDrop se produit lorsque vous rapprochez deux iPhone avec iOS 17 ou un iPhone et une Apple Watch avec watchOS 10.1, ils doivent être presque en contact et, surtout, déverrouillés. Sinon, le transfert via NameDrop ne fonctionnera pas.

Il est également important de souligner que les informations de contact ne sont pas partagées automatiquement, seulement si nous appuyons sur le bouton de partage sur notre iPhone déverrouillé. De plus, nous pouvons également choisir quelles informations partager ou non à partir des paramètres de notre carte de visite.

Par conséquent, NameDrop ne permet à personne de voler nos informations de contact, et encore moins si nous avons l’iPhone dans notre poche. Comme nous l’avons dit, les appareils doivent être déverrouillés et nous devons accepter le transfert via le bouton qui apparaît sur notre écran.

Étant donné qu’il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité d’iOS 17, NameDrop est compatible avec tous les iPhone compatibles avec cette version du système d’exploitation. C’est-à-dire, à partir de l’iPhone XS. D’autre part, les Apple Watch compatibles avec cette nouvelle fonctionnalité sont tous ceux qui ont pu installer watchOS 10.1, c’est-à-dire, à partir de l’Apple Watch Series 4.

