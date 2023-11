Ils ont presque 4 ans, mais ces téléphones Samsung reçoivent déjà la dernière mise à jour de sécurité

La mise à jour de sécurité de novembre est déjà en cours d’arrivée sur les Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra et Galaxy S20 FE de différentes régions du monde.

L’ensemble de la série Samsung Galaxy S20 reçoit la mise à jour d’Android de novembre 2023

Samsung avait promis de mettre à jour ses meilleurs téléphones, à la fois les plus récents et ceux qui sont déjà sur le marché depuis quelques années, avec le dernier correctif de sécurité Android, et une fois de plus il tient sa promesse, car selon les informations que nous recevons de SamMobile, le géant coréen vient de déployer la dernière mise à jour d’Android sur les Samsung Galaxy S20 de plusieurs régions du monde.

Ainsi, Samsung a commencé à déployer la mise à jour d’Android de novembre 2023 sur les Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra et Galaxy S20 FE de plusieurs pays d’Amérique et d’Océanie.

Les quatre membres de la famille Galaxy S20 se mettent à jour avec le correctif de sécurité de novembre

La marque coréenne a commencé à déployer la mise à jour d’Android de novembre sur les versions 4G des Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra en Nouvelle-Zélande avec la version du firmware G98xFXXSIHWJF, sur les modèles verrouillés des variantes 5G des opérateurs américains Metro PCS et T-Mobile avec le numéro de build G98xUSQS7HWJ1 et sur les versions déverrouillées des Galaxy S20 aux États-Unis avec la version du firmware G98xU1UES7HWJ4.

De plus, Samsung a également publié cette nouvelle mise à jour de sécurité sur les Galaxy S20 FE 5G du Brésil, du Guatemala, du Panama, du Paraguay, de Trinité-et-Tobago et de l’Uruguay avec le numéro de build G781BXXS8HWK2.

Dans tous les quatre cas, ce nouveau firmware comprend le correctif de sécurité de novembre 2023, une mise à jour qui vient résoudre plus de 65 vulnérabilités de sécurité et de confidentialité, corriger un grand nombre de bugs généraux découverts dans l’interface utilisateur, One UI, et améliorer les performances et la stabilité de ces Galaxy S âgés de près de quatre ans.

Une fois que cette mise à jour de sécurité sera disponible dans le monde entier, vous pourrez vérifier si vous l’avez déjà reçue en accédant au menu Paramètres de votre Galaxy S20 et en entrant dans la section Mise à jour du logiciel, puis vous pourrez l’appliquer en appuyant simplement sur le bouton Télécharger et installer qui se trouve à l’intérieur.

