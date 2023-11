Google Chrome va arrêter de fonctionner sur certains téléphones portables : vérifiez si cela vous concerne

Google Chrome se met à jour et ne fonctionnera plus sur de nombreux téléphones mobiles: voici comment savoir si vous êtes concerné

Vérifiez que Google Chrome ne cessera pas de fonctionner sur votre téléphone: l’application se met à jour avec des changements qui peuvent affecter votre appareil.

Google Chrome cessera de fonctionner sur votre appareil si vous ne respectez pas certains prérequis. Oui, l’application du navigateur Google ne pourra plus être utilisée sur certains téléphones mobiles. La raison derrière cela est les exigences de la dernière version de Google Chrome qui a été lancée et qui réduit la liste des appareils compatibles.

Cette situation n’est pas nouvelle, les applications qui se mettent constamment à jour ont une limite de compatibilité. Dans le cas de Google Chrome, la version 120 qui sera lancée début 2024 sera celle qui marquera le début de la tragédie, étant incompatible avec des millions de téléphones Android.

Comment savoir si Google Chrome fonctionnera sur votre téléphone

Les responsables de Mountain View ont commenté dans un article sur leur blog officiel les exigences nécessaires pour pouvoir utiliser la version 120 de Google Chrome, seuls les téléphones avec Android 8 ou supérieur seront compatibles avec cette version.

Jusqu’à présent, la limite était marquée par Android 7 ou Nougat qui est compatible avec la version 119 de Google Chrome. Le changement n’affecte pas seulement Google Chrome, l’application Google Agenda aura également une nouvelle limite de compatibilité.

Tous les appareils avec Android 7.1 ou inférieur ne pourront pas utiliser Google Agenda. La version 2023-46-0-581792699 sera compatible avec Android 8 et supérieur, bien que dans quelques années, nous verrons à nouveau cette limite changer.

Google a pris une décision qui touchera probablement un grand nombre de téléphones Android. La seule chose positive est que les versions précédentes continueront à fonctionner correctement, bien qu’il ne soit pas possible de profiter de toutes les nouveautés offertes par la société pour ces deux applications.

Il est fort probable qu’un appareil mobile que vous avez chez vous soit impacté par ce changement sur Google Chrome et Google Agenda, la seule chose à faire est de se résigner à utiliser une version antérieure des deux applications ou de changer d’appareil car Android 7 et Android 8 ont été lancés en 2016 et 2017 respectivement.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :