James Cameron nous met à jour sur Avatar 3

James Cameron et sa création.

Le deuxième des 5 films d’Avatar prévus par James Cameron, Avatar: Le Sens de l’eau, est sorti en décembre 2022 avec, comme prévu, un énorme succès au box-office, et en réalité, même en étant sorti à mi-mois, il est devenu le film le plus regardé dans les cinémas de toute l’année 2022, ce qui finalement l’a aidé à devenir le troisième film le plus rentable de l’histoire, seulement derrière le premier Avatar et Avengers: Endgame.

Bien qu’il était prévu de sortir deux ans après cette deuxième partie, Avatar 3, ou Avatar: The Seed Bearer comme on l’appelle pour le moment, ne sortira pas en 2024, comme nous l’avons appris en juin, mais plutôt en décembre 2025, avec Avatar 4 prévu pour décembre 2029 et le cinquième et dernier film pour 2031.

La Nouvelle-Zélande pour tout

Et tous les films seront tournés en Nouvelle-Zélande, un pays qui a absolument conquis son réalisateur, James Cameron, et qui a également servi de décor pour Le Seigneur des anneaux de Peter Jackson et le prochain film Kannappa d’Inde. « Cela apporte beaucoup à l’économie ici », a avoué le réalisateur lors d’une interview pour 1News, « cela apporte beaucoup de prestige au pays sur le plan culturel et c’est une opportunité pour de nombreux jeunes émergents de se sentir habilités sur la scène mondiale. Nous pouvons le faire ici », a déclaré Cameron à propos du fait de faire de la Nouvelle-Zélande sa résidence permanente pour faire des films, et en tant que scénariste, il prévoit de devenir citoyen néo-zélandais en 2024.

De quoi parle Avatar 3 ?

Cameron a laissé entendre qu’Avatar 3 nous permettra de voir une nouvelle race de Na’vi qui agira comme l’antagoniste de celle que nous connaissons déjà. Le producteur de la franchise, Jon Landau, a déclaré au magazine Empire en début d’année que ce groupe était les Ash People, décrits par la publication comme « une race agressive et volcanique » de Na’vi dont le leader est Varang, jouée par Oona Chaplin, la petite-fille du célèbre Charlie Chaplin.

Avatar 3 semble également avoir terminé ou presque sa phase de tournage, car selon les mots de Cameron lui-même : « Nous sommes en plein dans deux années très chargées de post-production en ce moment. Donc ce sera [sa sortie en salles] pour Noël 2025″.

