L’argent que Google gagne pour chaque application que vous téléchargez sur votre téléphone mobile

Le tiroir d’applications d’un smartphone Android

Le procès entre Google et Epic Games nous livre des informations très juteuses. Des accords secrets avec des entreprises telles que Spotify aux informations sur les marques de téléphones qui génèrent le plus d’argent sur Google Play Store. Avec chaque nouveau témoignage, de nouvelles données jamais auparavant connues du public sont révélées, et cette fois-ci, il a été possible de découvrir combien d’argent Google gagne par téléchargement d’un jeu ou d’une application via la boutique d’applications Android.

La somme a été multipliée par cinq en six ans

Douglas Bernheim, l’expert économiste et professeur à l’Université de Stanford chargé de représenter Epic Games lors du procès, a été chargé de révéler les informations sur la somme d’argent que Google obtient pour chaque téléchargement effectué via Play Store.

Il affirme que, en 2021, Google a généré 78 centimes de dollar pour chaque téléchargement. L’année précédente, le chiffre était plus bas : 61 centimes. Et ainsi de suite jusqu’aux 15 centimes générés en 2015.

L’économiste affirme que Google a multiplié par cinq la somme d’argent qu’il obtient des téléchargements sur Google Play Store en seulement six ans. Il utilise cette augmentation des commissions comme un argument soutenant l’hypothèse d’Epic selon laquelle Google bénéficie du pouvoir du monopole établi avec Android et ses services Google Play.

Face à cette affirmation, Google a voulu préciser que les développeurs ne sont pas ceux qui paient directement cette somme pour chaque téléchargement de leurs applications. Au lieu de cela, les 79 centimes se matérialisent sous la forme de commissions.

De plus, Google explique que si les revenus provenant des commissions ont augmenté au cours des cinq dernières années, c’est parce que les développeurs gagnent de plus en plus d’argent avec leurs applications. Cependant, chez Epic, ils pensent que si le marché était correctement concurrentiel, les revenus de Google ne « croîtraient pas sans contrôle »

Le procès entre Epic et Google en est à sa onzième journée, où Epic continue d’essayer de démontrer que Google profite de sa position dominante grâce à des pratiques anticoncurrentielles, comme celle mise en œuvre il y a trois ans, lorsque Google a décidé de retirer Fortnite de Google Play Store (de manière injuste selon Epic) après que le développeur ait décidé d’utiliser sa propre plateforme de paiement au lieu de celle officielle de Google Play Store pour éviter de payer des commissions.

