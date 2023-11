Lumineux et intelligent : cet appareil Xiaomi est l’un des meilleurs achats pour votre maison

L’un des appareils les plus curieux de Xiaomi arrive pour rendre votre maison meilleure.

La petite lampe de Xiaomi sur un meuble.

Je tiens à vous recommander un appareil Xiaomi que j’ai chez moi et que j’utilise tous les jours. Une petite lampe que je contrôle avec ma voix et qui me permet de créer toutes sortes d’ambiances. La Mi Bedside Lamp 2 de la marque chinoise est à votre disposition pour moins de 35 euros, c’est un prix formidable pour une lampe que vous utiliserez beaucoup.

Son prix tourne généralement autour de 60 euros, cette réduction n’est pas anodine. Xiaomi ne vend pas seulement des smartphones avec un excellent rapport qualité-prix, dans son vaste catalogue, nous pouvons trouver toutes sortes d’appareils intelligents. Certains d’entre eux, comme cette Mi Bedside Lamp 2, ont été conçus pour rendre votre maison plus intelligente.

Xiaomi Mi Bedside Lamp 2

Voici le dispositif éclairant de Xiaomi

La petite lampe de la marque chinoise est jolie, avec un design minimaliste qui vous permet de la placer sur n’importe quel meuble. Ses lignes sont devenues une véritable marque de fabrique de Xiaomi. Elle sera superbe, elle ajoutera une touche « tech » agréable au meuble sur lequel vous la placez.

Gardez à l’esprit que pour en tirer le meilleur parti, vous devrez télécharger l’application Mi Home de Xiaomi. Non seulement elle se connecte à cette lampe, mais également à tous les dispositifs créés par la marque asiatique et destinés à la maison. Associez-la et modifiez la couleur et l’intensité à votre guise, vous pourrez même accéder à une série de modes prédéfinis. « Foyer chaleureux », « Scintillement de bougie » ou « Soirée cinéma », entre autres.

Si vous disposez d’un haut-parleur intelligent, tel que l’Echo Dot 5, vous pourrez la coupler avec Alexa et prendre le contrôle en utilisant uniquement votre voix. « Alexa, allume la petite lampe », « Alexa, augmente la luminosité de la lampe et mets la lumière en blanc ». C’est ainsi que ça fonctionne chez moi et je dois dire que c’est vraiment pratique.

Xiaomi Mi Bedside Lamp 2

Cet accessoire est un achat infaillible, un petit dispositif qui vous permettra de créer toutes sortes d’ambiances rapidement et facilement. On ne peut pas lui reprocher grand-chose pour moins de 35 euros, cela peut même être un bon et original cadeau pour les prochaines fêtes. Vous devez vraiment y réfléchir ?

