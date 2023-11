Walmart officialise le Galaxy A15 5G : le plus économique des écrans OLED de Samsung

La chaîne de stores américaine a répertorié le Samsung Galaxy A15 5G en avant-première, confirmant au passage que nous pourrons avoir un écran OLED pour un peu plus de 120 euros.

C’est officieux : voici le design du Samsung Galaxy A15 5G selon Walmart.

Ce n’est pas encore officiel. Du moins pas de la part de Samsung. Et pourtant, le géant sud-coréen va devoir se dépêcher d’annoncer le Samsung Galaxy A15 5G, son nouveau téléphone plus abordable, car les responsables de Walmart ont jugé bon de le répertorier sur leur marketplace avant l’heure, avec des images et toutes les informations concernant ses caractéristiques matérielles et ses possibilités.

En tout cas, ce n’est pas non plus que le détaillant américain ait révélé quelque chose que nous ne connaissions pas à l’avance, car comme toujours, Samsung laisse échapper ses secrets et ce Galaxy A15 5G avait également été fuité auparavant, laissant une date de présentation en suspens qui n’a pas encore été fixée dans le calendrier de l’industrie.

Ce sera bientôt, cependant, car le Galaxy A25 5G a également été révélé il y a quelques jours en Suisse, informant que ses ventes débuteraient entre le 7 et le 19 décembre sur les principaux marchés européens, ce qui inclurait sûrement tous les nouveaux membres de la famille Galaxy A de Samsung.

Les écrans OLED sont enfin démocratisés

Ce n’est pas nouveau ni inattendu, car cela fait déjà quelques mois que Samsung utilise des écrans OLED sur ses gammes les plus abordables. Il était donc juste une question de temps avant que ces écrans appréciés arrivent sur les Galaxy les plus économiques du catalogue.

Il semble que cela se produira avant la fin de l’année 2023, car selon les données révélées par Walmart, ce Galaxy A15 5G disposera d’un écran OLED de 6,5 pouces et d’une résolution FHD+ (2 400 x 1 080 pixels) avec une encoche en forme de goutte d’eau (Infinity-U) en haut.

Le design est celui attendu, très homogène avec les lignes actuelles de Samsung, bien que cette fois-ci avec des cadres plats et un verre frontal également plat. À l’arrière, comme d’habitude, il y aura une ligne de trois capteurs photographiques installés de manière indépendante dans leurs cercles.

Samsung met à jour avec ce Galaxy A15 5G son modèle le plus abordable, lui donnant également des caractéristiques très attendues telles qu’un écran OLED qui est enfin démocratisé et qui peut être apprécié sans dépenser trop d’argent… Environ 127 euros au taux de change !

En ce qui concerne le cœur électronique, il s’agira d’un MediaTek Dimensity 6100+ avec un processeur allant jusqu’à 2,2 GHz et un GPU ARM Mali-G57 MC2, fabriqué avec une lithographie de 4 nanomètres et soutenu par 4 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage interne, extensible avec des cartes microSD.

La connectivité est complète jusqu’à la 5G avec double SIM, comprenant le Wi-Fi habituel, le Bluetooth, le GPS assisté et l’USB de type-C, sans confirmation implicite de l’existence d’une prise audio-jack de 3,5 mm (nous supposons que oui) et d’une puce NFC nécessaire pour les paiements mobiles. Nous savons en revanche qu’il aura un lecteur d’empreintes digitales sur le côté.

En ce qui concerne la photographie, nous commençons par un capteur frontal de 13 mégapixels et nous terminons avec un système triple à l’arrière qui offre jusqu’à 50 MP pour l’appareil photo principal (grand angle), 5 MP (ultra grand angle) et 2 MP (macro).

Enfin, la batterie qui alimente le tout est de 5 000 mAh, avec une charge rapide par câble de 25 watts, sans trace de la charge sans fil réservée aux gammes supérieures. Le tout dans un boîtier de 160,2 x 76,8 x 8,4 millimètres.

Samsung Galaxy A15 5G, galerie de photos

Samsung Galaxy A15 5G, prix et lancement

Malheureusement, Walmart ne donne aucune information sur sa date de disponibilité, indiquant sur la boutique en ligne un simple « En rupture de stock » qui signifie que le terminal n’est pas encore dans leurs entrepôts. En tout cas, ils confirment un prix de vente de 139 dollars, ce qui équivaut à environ 127 euros, faisant de lui le téléphone avec écran OLED le plus abordable de Samsung.

Ce téléphone sera un best-seller, donc il faudra être attentif lorsque Samsung l’annoncera officiellement, ce qui se produira sûrement très bientôt, surtout pour confirmer les prix finaux en France et dans d’autres marchés tels que l’Amérique latine.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :