C’est chanté quel va être l’annonce vedette des Game Awards

La soirée de remise des prix accueillera certainement quelques annonces intéressantes pour les joueurs, et il y a un nom qui se distingue du reste.

La soirée des Game Awards sera le dernier grand événement de l’année, et de nombreux regards sont tournés vers ce que Geoff Keighley a préparé pour l’industrie du jeu vidéo. L’animateur a réussi à obtenir quelques exclusivités intéressantes pour son événement estival et également pour les VGA, et cette année ne fera pas exception. Contrôlez bien vos attentes, elles peuvent faire mal, mais nous sommes nombreux à savoir assez clairement quelle sera l’annonce vedette le 7 décembre prochain.

Je peux me tromper, mais je mets ma main au feu pour Death Stranding 2. La bonne relation entre Keighley et Kojima n’est un secret pour personne, l’animateur fait même une apparition dans Death Stranding. Le créateur japonais nous met l’eau à la bouche depuis longtemps avec une annonce qui se fait déjà sentir dans l’air, et la réponse du compte des Game Awards à l’un de ses derniers tweets est la seule preuve dont nous avions besoin.

Official account for #TheGameAwards teasing a new Kojima trailer. Probably Death Stranding 2. pic.twitter.com/UDEeGcktYT — KAMI (@Okami13_) 24 novembre 2023

Ce ne sera pas la seule surprise

En dehors de Kojima, il est probable que les Game Awards réservent quelques surprises. Il a beaucoup été question d’une possible annonce du DLC de God of War: Ragnarok, mais ce genre d’information semble plus adapté à un State of Play, je ne pense pas que Sony la déléguera à un événement comme les VGA. D’autre part, une autre annonce qui circule est le DLC de Elden Ring: Shadow of the Erdtree, et cela a plus de sens pour moi. Rappelons que Keighley a obtenu une bande-annonce exclusive d’Elden Ring comme l’annonce phare du Summer Game Feast il y a quelques années. Il l’a déjà fait une fois, il peut le refaire.

Et maintenant, parlons de l’éléphant dans la pièce : Que se passe-t-il avec Grand Theft Auto VI ? Rockstar a confirmé que nous aurions la première bande-annonce en décembre, et beaucoup de gens ont directement pointé du doigt les Game Awards comme le cadre parfait pour cette annonce. Je trouve très difficile que Rockstar confie cette bombe à un événement complètement étranger à eux, mais compte tenu du fait que la cérémonie sera sur toutes les lèvres, ce n’est pas non plus une idée farfelue.

Qu’en penses-tu ? Rockstar annoncera-t-il GTA 6 de son côté ou gardera-t-il un œuf dans le panier des Game Awards ? Nous aurons tous les réponses le 7 décembre prochain.



