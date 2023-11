Appareil photo de 108 MP et charge de 67W pour seulement 215 euros : ce OnePlus best-seller est l’affaire du moment

Grande remise de 135 euros pour un smartphone complet qui vous permettra de profiter de l’expérience OnePlus pour un peu plus de 200 euros.

Cet smartphone de milieu de gamme OnePlus est en promotion dans ce modèle de couleur noir sur l’image.

Si vous voulez profiter du Black Friday 2023 pour vous acheter un nouveau téléphone portable pas cher, AliExpress vous offre encore de grandes réductions jusqu’au jeudi 30. Si votre budget tourne autour des 200 euros, nous vous recommandons de prêter attention au complet OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. Il a un prix de vente recommandé de 349 euros dans le modèle 8GB+256GB, mais chez AliExpress Store vous pouvez l’acheter pour seulement 215 euros avec l’aide du code promo ES30.

Par conséquent, cette offre d’AliExpress Store vous permet d’économiser 135 euros sur votre achat d’un téléphone portable de milieu de gamme qui a tout ce dont vous avez besoin, et plus encore. Il vous assure une bonne performance au quotidien grâce à un processeur Qualcomm, de superbes photos avec son appareil photo arrière de 108 mégapixels, 2 jours d’autonomie et une vitesse de chargement démoniaque avec les 67W de puissance. Si l’on considère que tout cela peut être à vous pour seulement 215 euros, cela confirme que c’est une bonne affaire.

Les unités en vente sont limitées, donc n’attendez pas plus longtemps si vous ne voulez pas en rester sans. Choisissez le modèle en promotion et entrez le code promo ES30 sur la page de paiement. Ce OnePlus Nord CE 3 Lite 5G n’a pas un prix aussi bas dans aucun autre store. Le modèle 8GB+128GB a un prix de 229 euros dans la boutique OnePlus et de 246 euros chez PcComponentes, tandis que le modèle 8GB+256GB est uniquement disponible chez Amazon et coûte 322 euros.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

OnePlus Nord CE 3 Lite : beaucoup de qualité et 135 euros de réduction

Le premier point fort de ce OnePlus Nord CE 3 Lite est son design, car il s’agit d’un téléphone portable élégant et confortable. Le modèle en promotion est celui de couleur noir, très élégant et qui tient bien en main grâce à son épaisseur de seulement 8,3 millimètres. Il n’est pas nécessaire de lui acheter une coque, car vous trouverez une de très bonne qualité dans la boîte, ainsi que le chargeur et le câble USB.

Tout ce que vous ferez avec le terminal sera visible sur son immense écran LCD de 6,7 pouces. En plus d’une bonne représentation des couleurs, ce panneau offre une haute netteté (résolution Full HD+) et une grande fluidité (120 hertz). Si l’on considère que cet bon écran est accompagné de deux haut-parleurs stéréo, nous pouvons confirmer que le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G est un bon choix pour visualiser du contenu multimédia.

Il ne manque pas de puissance pour lire des vidéos, des séries et des films, son processeur Qualcomm Snapdragon 695 peut tout faire et plus encore. Vous pourrez utiliser le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G pour accéder à vos réseaux sociaux préférés, pour discuter, pour jouer ou pour écouter de la musique sans problème. Gardez à l’esprit que le modèle en promotion est le plus haut de gamme, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, ainsi que OxygenOS 13.1 basé sur Android 13 comme système d’exploitation.

Le téléphone portable économique de OnePlus vaut également la peine pour le bon travail de son appareil photo arrière de 108 mégapixels. La qualité de cette lentille vous permet d’utiliser le portable pour prendre des photos de qualité, ainsi que des vidéos en Full HD. Son appareil photo frontal reste à 16 mégapixels, mais il offre également une qualité suffisante pour prendre de bons selfies.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

La batterie de 5 000 mAh fait partie des points forts du OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. Grâce à cette grande capacité, le téléphone peut atteindre les 2 jours d’autonomie avec une utilisation basique, ce qui est un chiffre très positif. De plus, vous pourrez le charger en moins d’une heure grâce à une charge rapide brutale de 67W.

Nous voyons donc que le Nord CE 3 Lite 5G n’a besoin de rien, il dispose également de la connectivité 5G et d’un lecteur d’empreintes digitales sur le côté. L’expérience qu’il offre pour un peu plus de 200 euros est très bonne, donc c’est un achat recommandé pour vous ou en cadeau. Appliquez le code promo ES30 avant l’épuisement des stocks et il sera à vous pour 215 euros chez AliExpress Store.

