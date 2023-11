L’histoire originale de Life is Strange a captivé plus de 20 millions de joueurs

Le populaire jeu narratif peut se vanter de résultats révolutionnaires dans l’industrie.

Life is Strange, l’aventure épisodique teintée de surnaturel du développeur Don’t Nod, a dépassé les 20 millions de joueurs depuis sa sortie en janvier 2015.

« Joyeux Thanksgiving à tous! », indique un post du compte officiel du jeu sur X / Twitter. « Quelque chose dont nous sommes extrêmement reconnaissants: Life is Strange original a dépassé les 20 millions de joueurs! Nous voulons remercier chacun et chacune d’entre vous pour avoir joué! »

Life is Strange explore le voyage épisodique plein d’émotions et souvent perturbant de la protagoniste dotée de pouvoirs surnaturels Maxine ‘Max’ Caulfield. La jeune fille utilise sa capacité à manipuler le temps et à changer les événements passés pour découvrir les secrets entourant les habitants de la ville d’Arcadia Bay, dans l’Oregon.

« 20 millions de joueurs », a déclaré le co-créateur de Life is Strange, Michel Koch, dans un post sur X en réponse à ce jalon. « C’est fou. Jamais auparavant, lorsque nous créions Max et Chloe, imaginant Arcadia Bay, écrivant leurs histoires, je n’aurais rêvé que 20 millions de personnes les connaîtraient et passeraient du temps avec eux. Merci à tous ».

Tout un exploit pour le format des aventures narratives

Depuis lors, la franchise est apparue sur presque toutes les consoles modernes, et sa popularité a donné lieu à de multiples suites et histoires indépendantes. L’année dernière, la Life is Strange Remastered Collection (et Arcadia Bay Collection sur Switch) a également été publiée, comprenant des versions améliorées du jeu original de 2015 et de la préquelle Life is Strange: Before the Storm.

La dernière entrée de la série, Life is Strange: True Colors, a marqué un changement par rapport aux épisodes habituels de la franchise, car le développeur Deck Nine a choisi de sortir le jeu en tant qu’unique titre complet. De plus, il semble que les futurs titres développés par le studio suivront une stratégie de sortie similaire.

« Je ne pense pas que nous retournerons au modèle épisodique », a déclaré le directeur narratif en chef de Life is Strange: True Colors, Philip Lawrence, dans une interview avec Rock Paper Shotgun. « La réaction a été très positive. Je pense que nous avons veillé à conserver cette structure épisodique, car elle semble attirer les joueurs. Tout cela fait partie de l’ADN de Life is Strange ». Comme vous pouvez l’imaginer, c’était une décision sur laquelle nous avons beaucoup discuté et hésité, mais je pense que, rétrospectivement, c’était la bonne décision. »



