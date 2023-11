Les dernières polémiques d’Elon Musk pourraient coûter près de 75 millions de dollars à X

Elon Musk ne manque pas de critiques pour sa position sur le sujet le plus brûlant de l’opinion publique actuelle.

Le magnat sud-africain, Elon Musk, est déjà à la tête de X, anciennement Twitter, depuis un an maintenant

Elon Musk fait face à un grand scandale public aux États-Unis en raison de sa position politique actuelle, qui peut être très controversée, notamment dans les cercles de pouvoir. En réalité, la perte d’annonceurs sur X (anciennement Twitter) ces derniers jours crée un manque à gagner financier pour ce réseau social, pouvant atteindre jusqu’à 75 millions de dollars.

Le prix de critiquer Israël aux États-Unis

Elon Musk, tout comme de nombreuses autres personnalités publiques, a défendu le droit de la Palestine dans ses déclarations et a vivement critiqué la répression menée par l’État sioniste d’Israël dans les territoires de la bande de Gaza et de Cisjordanie. Cela a suscité une vague de critiques de la part des soutiens pro-israéliens fortunés aux États-Unis, qui ont une grande influence, et, après avoir accusé Elon Musk d’antisémite pour avoir partagé ce message, de nombreuses marques ont commencé à retirer leurs publicités de sa plateforme sociale.

Comme on pouvait s’y attendre, cela a un coût économique élevé pour Elon Musk, dont les pertes peuvent être évaluées à hauteur de 75 millions de dollars. Sans aucun doute, il s’agit d’un coup dur pour X, un réseau social qui traverse une période difficile, en raison des changements constants effectués tout au long de cette année 2023, qui ont suscité le mécontentement général de tous les utilisateurs.

Visite de Musk en Israël pour apaiser ses détracteurs

Après cette crise, le magnat sud-africain Elon Musk a convenu d’une visite en Israël, avec le toujours attentif à l’image publique Benjamin Netanyahu, où il a exprimé ses condoléances et son support aux victimes du camp israélien. Cependant, il convient de rappeler que cette action a été réalisée dans le but de satisfaire les annonceurs et les voix critiques qui ont soutenu le boycott de ses entreprises et non par conviction personnelle.

Aussi, afin de montrer une position humanitaire, il a essayé de prendre une distance par rapport aux controverses récentes en annonçant que une partie des revenus de X serait consacrée à soutenir les hôpitaux en Israël et la Croix-Rouge en Palestine, qui opère en offrant une aide humanitaire dans la bande de Gaza. Cependant, cela n’a pas suffi à empêcher la perte d’annonceurs et il a fini par visiter Israël pour résoudre sa crise d’image.



