Le dernier aperçu avant son annonce du nouveau portable Redmi Book 16 2024, le premier avec HyperOS Connect

Cette semaine, juste à la fin de la période intense d’achats pré-Noël avec le Black Friday, nous aurons un événement de présentation Xiaomi avec les nouveaux Redmi K70, Redmi Book 16 2024, Redmi Buds 5 Pro et Redmi Watch 4. Et nous venons d’en apprendre plus sur l’un d’entre eux à seulement 48 heures de son annonce officielle.

Le prochain 29 novembre 2023 à 12h00 en France, Xiaomi présentera de nouveaux téléphones, une montre connectée, des écouteurs et des ordinateurs portables dont nous avons aujourd’hui les premières informations officielles grâce à X (Twitter) chinois.

Redmi Book 16 2024

Avec un design élégant avec des bordures relativement fines et un corps qui semble être en métal, le Redmi Book 16 2024 a été aperçu sur Weibo, le réseau social chinois, grâce à des teasers de Xiaomi. L’ordinateur portable intègre plusieurs types de ports, dont deux ports USB de type A sur le côté droit, un port USB de type A, un port HDMI, un connecteur pour les écouteurs et un port de type C.





D’après ces teasers, le Redmi Book 16 2024 est équipé du processeur Intel Core i5-13500H à 12 cœurs (4 performants + 8 économes) avec 16 threads et une fréquence turbo boost allant jusqu’à 4,70 GHz. L’ordinateur portable sera accompagné de puissantes mémoires RAM LPDDR5 6400MT/s et d’une TDP (Thermal Design Power) de 47 W.

En ce qui concerne le système de refroidissement, essentiel pour les ordinateurs portables en raison de leur design tout intégré, le Redmi Book 16 2024 dispose de deux ventilateurs et de deux caloducs de 8 mm pour une refroidissement efficace. On s’attend à ce que le Redmi Book 14 2024 ait des spécifications similaires au Redmi Book 16 2024. Cependant, on ne sait pas encore quel processeur il aura ni quelle sera sa TDP.

Ordinateur portable Xiaomi avec HyperOS

Xiaomi fait également la promotion du prochain Redmi Book comme totalement intégré à l’écosystème HyperOS Connect de Xiaomi. Cela signifie que l’ordinateur portable pourra se connecter parfaitement à d’autres appareils Xiaomi, tels que des smartphones, des tablettes et des appareils électroménagers intelligents. Cette intégration « facilitera des tâches telles que le transfert de fichiers, la duplication d’écran et le contrôle multi-appareils ».





Nous en saurons plus dans moins de 48 heures, comme son prix de sortie et s’il y aura des options pour qu’il arrive en Occident.

Via | Gizmochina

