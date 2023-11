Apple annonce l’ouverture d’un nouveau store et célèbre cela en offrant ces superbes fonds d’écran

Il y a plus de 500 stores Apple répartis dans le monde, mais l’ouverture d’Apple Hanam apporte ces magnifiques fonds d’écran créatifs.

Apple offre ce fond d’écran pour célébrer l’ouverture de son nouveau store

Bien qu’il ne s’agisse pas de la présentation de sa nouvelle série de téléphones mobiles, tout ce que fait l’entreprise de Cupertino suscite une grande agitation, et l’ouverture d’un nouveau store Apple ne fait pas exception. Se rendre à l’inauguration vous prendra peut-être un peu de temps, mais vous pourrez tout de même le célébrer en téléchargeant ces jolis fonds d’écran qu’ils offrent.

En France, il y a un total de 11 stores Apple répartis dans sept villes: Madrid (4), Barcelone (2), Murcie (1), Malaga (1), Valence (1), Valladolid (1) et Saragosse (1). En ce qui concerne la présence d’Apple à l’échelle mondiale, on trouve plus de 500 Apple Store réparties dans un total de 23 pays, dont plus de la moitié aux États-Unis, ce qui est assez logique si l’on pense à l’origine de l’entreprise de Steve Jobs.

Nouveau store Apple en Corée du Sud, nouveau fond d’écran pour vous

D’autre part, la Chine peut également se vanter d’avoir plus de 50 stores Apple sur son territoire, ce qui en réalité le deuxième pays au monde avec le plus grand nombre de stores Apple. Cependant, c’est un autre pays d’Asie qui célèbre l’ouverture d’un nouveau store : le samedi 9 décembre, la Corée du Sud accueillera le sixième Apple Store de son pays.

Le nouveau store Apple ouvrira ses portes dans la ville de Hanam, un endroit verdoyant situé dans la province de Gyeonggi, au nord de la République de Corée du Sud. Le marché Apple dans ce pays a connu une croissance exponentielle ces deux dernières années, car tous les stores dont ils disposent ont ouvert à partir de 2021.

Vous pensez probablement maintenant, pourquoi devrais-je m’intéresser à l’ouverture d’un store qui se trouve à des milliers de kilomètres de chez moi ? En effet, cela ne devrait pas beaucoup vous intéresser, mais le fond d’écran original que Apple offre pour célébrer l’événement pourrait l’être.

Vous pouvez le télécharger depuis le site web du store, mais dépêchez-vous si vous voulez l’obtenir, car il disparaîtra une fois que le store ouvrira ses portes le 9 décembre à 10h du matin. Malheureusement, sur ce site web, vous ne trouverez qu’un seul format horizontal du fond d’écran.

Si vous voulez trouver le format adapté à votre appareil, que ce soit un iMac, un MacBook, un iPad ou un iPhone, il vaudra mieux que vous téléchargiez les créations partagées par Basic Apple Guy. En plus du mode clair en blanc publié par le store Apple Hanam, que vous avez pu voir sur l’image de couverture, il a également créé une version en noir pour les téléphones mobiles, les ordinateurs portables et les tablettes.

Et comme il est également fort probable que vous n’aimiez pas arborer le logo d’une marque sur votre smartphone, voici quelques idées supplémentaires : des fonds d’écran Disney pour les amateurs de dessins animés, ou encore quelque chose de beaucoup plus original, avec des fonds d’écran transparents qui semblent montrer les entrailles de votre appareil.

