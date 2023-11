Nous savons déjà ce que Willem Dafoe fera dans Beetlejuice 2

L’acteur a plusieurs films prêts à sortir.

Toujours souriant. Il ne fait pas peur

Willem Dafoe a assisté à la vingtième édition du Festival du Cinéma de Marrakech, au Maroc, et n’a pas hésité à parler à Variety de divers sujets, tels que les films qu’il est sur le point de sortir, plusieurs d’entre eux ayant été présentés au festival de Venise cette année, auquel l’acteur n’a pas pu assister en raison de la grève des acteurs d’Hollywood, et il n’a également aucun problème à nous en dire un peu plus sur le nouveau film de Tim Burton : Beetlejuice 2.

Un film, Beetlejuice 2, une fois de plus avec Michael Keaton que nous avons pu voir il y a quelques jours enfin vêtu en tant que Beetlejuice (c’est ainsi qu’il s’appelait en France) plus âgé mais avec la même envie de semer le chaos, qui sortira, si tout se passe bien, l’année prochaine. Aux côtés du lauréat d’un Golden Globe, Willem Dafoe, qui nous a révélé quel rôle il jouera dans un film réalisé par un Tim Burton fatigué des questions sur une suite de L’Étrange Noël de monsieur Jack, mais ravi de l’affection des fans envers ce film et celui qui nous intéresse maintenant.

Dafoe, un fantôme de série B

« Je n’ai pas encore vu de séquences », commence Willem Dafoe en répondant à la question de qui il jouera dans Beetlejuice 2, « mais c’était amusant de le faire. J’ai joué un policier d’outre-tombe, donc je suis un défunt. Dans ma vie, j’étais une star d’action dans des films de série B, mais j’ai eu un accident et c’est ce qui m’a envoyé de l’autre côté. Mais, grâce à mes compétences, je suis devenu un détective dans l’au-delà. C’est donc mon travail. Mais il est influencé par qui j’étais [quand j’étais vivant] : une star d’action dans des films de série B« .

Ses prochains films avant Beetlejuice 2

Avant le nouveau film de Tim Burton, Willem Dafoe a plusieurs films prêts à sortir. Parmi eux, on trouve Poor Things de Yorgos Lanthimos, où il joue le Dr. Godwin Baxter, Finally Dawn de Saverio Costanzo, où il incarne un marchand d’art américain dans les années 50 à Rome, et Pet Shop Days d’Olmo Schnabel, un projet dans lequel on peut également retrouver l’actrice espagnole Maribel Verdú. Un peu plus tard, bien qu’il soit également prévu pour 2024, Dafoe apparaîtra également dans le remake de Nosferatu.

