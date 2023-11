Team17 parle de son instabilité économique et insiste que l’année prochaine sera meilleure.

Team17, l’équipe derrière des sagas comme Worms, parle de leurs problèmes économiques, tout en insistant sur le fait que 2024 sera meilleur pour eux.

L’industrie britannique du jeu vidéo continue de connaître de mauvais résultats, cette fois-ci chez les développeurs de Worms, Team17.

L’éditeur et développeur indépendant vétéran a émis un avertissement concernant les bénéfices de cette année fiscale, déclarant que bien que les revenus devraient dépasser « modestement » les attentes du marché, les bénéfices diminueront.

Cela est dû au fait que certains jeux « ne répondent pas aux attentes internes », ce qui a entraîné un « mélange moins favorable » entre les jeux à propriété intellectuelle propre avec des marges plus élevées et les jeux de tiers avec des paiements de redevances plus élevés. En résumé, les jeux propres de Team17 se vendent assez bien.

Entre-temps, Team17 a déclaré qu’elle avait mis trop de temps à aborder certains excès de dépenses dans ses projets et avait connu des retards dans la réduction des coûts. Le mois dernier, Team17 a confirmé une série de licenciements, avec un processus de consultation qui se terminera ce mois-ci. On s’attend à ce que le PDG, Michael Pattison, quitte l’entreprise.

Une crise interne sans précédent

Dans son communiqué d’aujourd’hui, Team17 a déclaré qu’elle examinait plusieurs titres, tant en développement qu’en cours de lancement, « afin d’évaluer le potentiel de revenus dans l’environnement actuel du marché, ce qui devrait se traduire par des dépréciations reconnues pour l’exercice fiscal 2023. » Cela représente une perte de valeur de 11,5 millions de livres sterling pour l’exercice en cours jusqu’au 31 décembre 2023.

Les jeux de Team17 incluent Dredge, Moving Out 2, Headbangers et Ship of Fools. Prochainement, Classified: France 44, Earthless et Conscript. Pour l’avenir, Team17 affirme qu’elle s’attend à ce que l’exercice financier prochain soit meilleur. « Le Groupe dispose d’un calendrier passionnant de nouveaux lancements de haute qualité prévus pour 2024, tandis que les investissements dans le catalogue existant continueront de soutenir la croissance des revenus », a déclaré Team17. « La direction fournira une plus grande clarté sur l’exercice fiscal 2024 dans les résultats complets, mais s’attend actuellement à voir des performances commerciales sous-jacentes meilleures par rapport à l’exercice fiscal 2023 ».

Les actions de Team17 Group PLC n’ont cessé de chuter tout au long de 2023 et ont baissé de 40% avec les dernières nouvelles.

Team17 n’est qu’une des nombreuses entreprises britanniques de jeux vidéo qui ont connu des problèmes financiers en 2023. Frontier Developments, qui connaît également une série de licenciements, a publié aujourd’hui une mise à jour commerciale après l’échec des ventes de Realms of Ruin. Récemment, IGN a rapporté que Creative Assembly, propriété de Sega, aurait connu des licenciements après l’annulation du jeu de tir Hyenas. Par ailleurs, on dit que Mediatonic, le développeur de Fall Guys, a été « décimé » par les licenciements déclenchés par la société mère Epic Games, créatrice du jeu de battle royale Fortnite.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :