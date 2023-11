Un joueur de Skyrim s’est fixé l’énorme tâche de tuer tout le monde, et il semble l’avoir réussi

Le gigantesque RPG de Bethesda nous présente un monde vaste et plein de vie. Ce joueur n’aime pas la deuxième partie.

The Elder Scrolls 5 : Skyrim compte une multitude de personnages pittoresques et bien que certains ne puissent être tués pour des raisons de l’histoire, un joueur prétend les avoir tous tués.

L’utilisateur Reddit Amelix34 a accumulé <strong+une récompense de plus de 267 000 dans le processus de purification de la vie (insignifiante) des personnages à Carrera Blanca, Dawnstar et autres villes.

Amelix34 a tué 3 310 PNJ humains, parmi lesquels des bandits, des assassins et d’autres criminels, mais aussi des villageois innocents, des soldats honorables, etc. À cela s’ajoutent 693 animaux, 401 créatures et monstres, 947 morts-vivants et 55 daedras.

La Purge, version Skyrim

Contrairement à d’autres jeux axés sur la liberté du joueur, comme le RPG à succès de 2023, Baldur’s Gate 3, où les joueurs peuvent tuer tout le monde, le Skyrim de 2011 limite un peu les intentions peu éthiques des joueurs.

Par exemple, on ne peut pas tuer les fournisseurs de quêtes cruciales, comme le jarl Balgruuf de Carrera Blanca. En attaquant et en vainquant ces PNJ, le personnage s’écroulera au sol, mais se relèvera pour ne pas briser complètement l’histoire du jeu.

Skryim reste fermement ancré dans la conscience des joueurs malgré sa sortie il y a 12 ans, en grande partie parce que sa suite très attendue, The Elder Scrolls 6, n’est pas encore disponible et ne le sera pas avant 2028 au plus tôt. Cela fait reposer la pression sur les épaules de Skyrim, ainsi que sur d’autres jeux de Bethesda tels que Fallout 4 et Starfield.

