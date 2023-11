Un nouveau détail de conception de l’OPPO Find X7 Pro fuite… et c’est un peu déconcertant

Un nouveau détail de la conception du OPPO Find X7 Pro a été révélé sur Weibo, et les utilisateurs ont réagi très négativement. Et cela ne nous surprend pas.

OPPO Find X6 Pro, le prédécesseur haut de gamme du Find X7 Pro.

Nous savons déjà deux choses sur le OPPO Find X7 Pro. D’une part, c’est le téléphone le plus puissant qui soit jamais passé par AnTuTu. D’autre part, il est capable de passer des appels via satellite, bien que la disponibilité mondiale de cette fonctionnalité ne soit pas encore très claire.

Maintenant, nous en savons un peu plus, et c’est un détail très inquiétant de sa conception que nous avons pu découvrir grâce à Android Headlines. Ce n’est pas en soi mauvais, mais étant donné les lignes de conception communes partagées aujourd’hui par OPPO et OnePlus, cela attire l’attention et semble étrange à première vue.

Nous avons déjà vu cela auparavant

Ce détail est un îlot de caméras octogonal qui rappelle beaucoup celui du Huawei MATE 60 RS. L’image, que vous pouvez voir ci-dessus, est apparue sur le réseau social chinois Weibo. Comme on peut s’y attendre, la réaction des consommateurs n’a pas été encourageante : le choix étrange de forme pour l’îlot et sa proéminence n’ont pas convaincu ceux qui ont vu l’image.

Comme d’habitude, la fuite ne peut pas être considérée comme une confirmation officielle de quoi que ce soit… bien qu’elle puisse contenir une part de vérité. L’îlot des caméras semble abriter quatre capteurs avec leurs lentilles respectives (ce que nous avons déjà vu dans la conception du OnePlus 12) où, de plus, la position du flash correspond aux fuites précédentes selon le média. De plus, l’appareil sur la photo semble avoir un écran incurvé.

Par ailleurs, on s’attend à ce que le OPPO Find X7 Pro soit lancé au cours du premier trimestre de 2024, car son prédécesseur, le Find X6 Pro, est sorti en mars de cette année. Sauf en cas de grands changements ou de surprises dans le calendrier du fabricant, cela ne devrait pas beaucoup varier.

Nous devrions commencer à voir, comme d’habitude, plus de fuites à mesure que la date de présentation approche. Jusqu’à ce que l’appareil ne soit pas officiel, nous rappelons que tout peut changer. Même la forme de l’îlot des caméras.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :