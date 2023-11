Révélé la taille de la carte de Like a Dragon: Infinite Wealth

La nouvelle et très attendue livraison aura la plus grande carte de l’histoire de la saga.

Like a Dragon: Infinite Wealth sera la carte la plus grande de la série Yakuza à ce jour, avec une taille trois fois supérieure à celle de Yakuza: Like a Dragon et neuf fois plus grande que Kamurocho, l’un des piliers de la série.

Une publication sur X/Twitter du studio de développement Ryu Ga Gotoku a révélé que la nouvelle carte, qui emmènera la série hors du Japon pour la première fois, sera plus grande qu’Isezaki Ijincho, qui était déjà considérée comme énorme par rapport aux précédents emplacements de Yakuza.

Le post montrait également les différents quartiers disponibles sur la carte d’Hawaï, officiellement appelée Honolulu City, tels que Aloha Beach, le centre commercial Anaconda et Chinatown. Étant donné qu’il s’agit d’un jeu Yakuza, Infinite Wealth comprendra également une zone appelée District 5, le foyer de la mafia locale.

Infinite Wealth ne sera pas infini, mais énorme

Ceci n’est pas le premier indice qu’Infinite Wealth sera un jeu colossal. Non seulement il s’agit d’un autre jeu de rôle avec des combats au tour par tour, mais Masayoshi Yokoyama, directeur du studio RGG, l’a qualifié de « monstrueux ». Ce sera le jeu Yakuza le plus long à ce jour.

Dans l’essence, Yakuza 8, Infinite Wealth poursuivra les événements de Yakuza: Like a Dragon (Yakuza 7) et du spin-off Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Les deux personnages principaux de la série, Kiryu Kazuma et Ichiban Kasuga, seront les deux protagonistes d’Infinite Wealth lors de sa sortie le 26 janvier.

Dans notre preview du jeu, nous disions : « Infinite Wealth est l’aboutissement de la saga, un point de départ qui semble servir de redémarrage avec les deux ex-yakuza protagonistes unissant enfin leur passion et leurs principes dans un environnement différent et rempli de choses à faire. ».



