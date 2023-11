Newji, l’application pour iPhone qui te permet de générer tes propres emojis en utilisant le pouvoir de l’IA

Newji ne permet que 20 indications sans avoir à payer, ensuite vous devrez regarder des publicités si vous voulez gagner des crédits.

L’application Newji n’est disponible que pour les utilisateurs d’iPhone

Les premiers emojis ont été créés en 1999, lorsque le Japonais Shigetaka Kurita a conçu un ensemble de 176 emojis de taille 12 x 12 pixels, sur commande de l’entreprise de téléphonie NTT Docomo. Cependant, ce n’est que depuis un peu plus d’une décennie que les emojis ont commencé à avoir des claviers dédiés sur toutes les plateformes, atteignant Apple en 2011 et Android deux ans plus tard. Aujourd’hui, grâce à la puissance de l’IA, nous pouvons créer nos propres emojis.

Il y a quelques années, vous auriez certainement pensé que votre mère n’utiliserait jamais d’emoji… mais la voilà, envoyant constamment des visages qui pleurent de rire ou des bisous. En réalité, 92% de la population utilise des emojis pour communiquer aujourd’hui, selon Unicode, un système international de codage de caractères conçu pour faciliter le traitement informatique des textes dans de nombreuses langues.

Avec plus de 3 600 émoticônes incluses dans la plateforme de messagerie la plus populaire de Meta, il en existe pratiquement autant que d’idées qui nous viennent à l’esprit, au point qu’il est parfois difficile de comprendre la signification des emojis sur WhatsApp. Et ce n’est pas tout, car il existe également des moyens de créer des emojis 100% personnalisés pour WhatsApp, ce qui vous permet de combiner facilement deux idées.

Newji permet de générer des emojis directement depuis iMessage ou WhatsApp

Le monde curieux des emojis va encore plus loin avec l’arrivée de Newji, une application qui permet de laisser libre cours à votre créativité et de générer vos propres emojis grâce à l’IA. Son fonctionnement est très intuitif, il vous suffit d’écrire votre idée dans le texte flottant qui apparaît sur la page d’accueil, juste dans l’espace vide entre « Make […] an emoji ».

Plus votre message est spécifique, plus grande sera la probabilité de succès de votre création, bien qu’il ne soit pas autorisé à dépasser 500 caractères. Si vous n’aimez pas le résultat obtenu, vous pouvez demander à l’application de le réessayer en appuyant sur le bouton « Reroll ».

Cependant, vous devez garder à l’esprit qu’il ne fournit que 20 essais gratuits, et lorsque vous les aurez épuisés, vous aurez deux options pour continuer à utiliser l’application : payer pour obtenir des crédits ou, à défaut, regarder une publicité de 30 secondes pour gagner un crédit, c’est-à-dire un essai. Si vous optez pour la première option, voici les tarifs de Newji:

20 crédits : 2 euros (0,10 € chacun).

50 crédits : 4 euros (0,08 € chacun).

150 crédits : 10 euros (0,07 € chacun).

300 crédits : 19 euros (0,06 € chacun).

999 crédits : 35 euros (0,04 € chacun).

Un autre avantage de Newji est que, en plus de produire les emojis depuis l’application elle-même, vous pouvez également les générer directement depuis iMessage ou WhatsApp. C’est très pratique pour ne pas avoir à importer l’emoji d’une plateforme à l’autre. Elle n’est disponible que pour les utilisateurs d’iPhone, où vous devrez mettre à jour le système d’exploitation vers iOS 17.

