Mauvaises nouvelles : si vous avez l’un de ces mobiles Xiaomi, vous devrez bientôt dire adieu à Google Calendar

Tout comme cela s’est déjà produit avec d’autres services de Google tels qu’Android Auto, l’entreprise américaine abandonne les anciennes versions de son système d’exploitation et de nombreuses applications ne bénéficient plus d’une assistance officielle pour les mises à jour intégrant les dernières nouveautés au fil du temps.

Malheureusement, la dernière application à rejoindre cette longue liste est Google Calendar, l’une des applications de calendrier les plus utilisées au monde, et à partir de maintenant, elle cessera de fonctionner sur les versions antérieures à Android 8.0 Oreo, une nouvelle désastreuse pour les utilisateurs de smartphones anciens qui n’ont pas besoin de le changer.

Si vous avez un Xiaomi avec une version antérieure à Android 8.0, Google Calendar cessera de fonctionner

Dans ce cas, d’après ce que nous avons pu lire sur TheSpAndroid, il semble que Google ait décidé d’augmenter les exigences minimales pour son application de calendrier, passant d’Android 5.0 Lollipop à Android 8.0 Oreo, ce qui représente un changement assez drastique puisque ces deux versions ont trois ans de différence entre elles.



Par contre, Google n’a pas encore annoncé ce changement, mais la dernière version de Google Calendar affiche déjà Android Oreo comme version minimale, ce qui signifie que tous les smartphones disposant de versions antérieures resteront bloqués sur Google Calendar 44.0 et ne pourront plus bénéficier de mises à jour à l’avenir, et il finira par cesser de fonctionner directement plus tôt que prévu.

En réalité, nous avons déjà pu voir dans certaines fuites quel sera le message que Google utilisera pour nous informer de cette décision, qui comprend les informations suivantes : « votre version d’Android n’est plus prise en charge. Veuillez mettre à jour votre système d’exploitation pour continuer à utiliser Google Calendar ».

Comme nous l’avons dit, pour le moment, Google n’a pas encore officialisé cette annonce, donc nous pourrons continuer à profiter de Google Calendar sur les anciens appareils, mais si vous utilisez beaucoup ce service au quotidien et que vous avez un smartphone avec une version antérieure à Android 8.0, il est probable que vous deviez bientôt vous en séparer.

